В Екатеринбурге пустят с молотка Господский домСегодня в 13:26
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Часть объекта культурного наследия.
Фонд имущества Свердловской области выставил на аукцион Господский дом, являющийся частью объекта культурного наследия "Усадебный дом в стиле классицизма". Начальная цена здания заводоуправления площадью почти 500 квадратных метров, расположенного на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге, - 13 миллионов 640 тысяч рублей.
Как сообщается на сайте регионального министерства по управлению госимуществом (МУГИСО), эксплуатация конструктивных элементов двухэтажного здания, возведенного в 1906 году, возможна лишь при условии значительного капитального ремонта (физический износ - 41-60%). Покупатель должен будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с нормой федерального закона.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 марта. Победителя объявят 20 марта, передает "Уралинформбюро".
Весной 2017 года в Екатеринбурге с молотка ушел Дом купца Кудряшова. Старинное здание за 23 миллиона 184 тысячи рублей приобрел Уральский финансовый холдинг, которым руководит известный экс-банкир, в прошлом зампредседателя правительства Свердловской области Олег Гусев. До аукциона компания арендовала в купленном здании один из офисов.
В прошлом году на продажу были выставлены еще три объекта культурного наследия, расположенные в уральской столице: "Господский дом в саду" на Кирова, 32 (он же дом управляющего Верх-Исетским заводом) и два помещения по адресу Сакко и Ванцетти - дом крестьянина Панова (№23а) и особняк купца Лебедева (№25а).
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