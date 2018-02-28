Рабочие завалили "Уралвагонзавод" искамиСегодня в 15:55
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Через профсоюз.
Независимый профсоюз "Солидарность", отстаивающий интересы рабочих, подал два новых иска против "Уралвагонзавода". Слушания по жалобам трудящихся начнутся 1 марта.
По первому иску профсоюз будет оспаривать лишение работника части премии, - рассказал "Уралинформбюро" председатель организации Алексей Димитров.
"Работодатель лишил контрольного мастера части премии за несколько месяцев. Премия, которая выплачивается рабочим на УВЗ, состоит из двух частей. Основная сумма полагается работнику, если он отработает все положенные в этом месяце часы, дополнительная (около 12%) - если выдал продукцию без брака. В нашем случае работодатель лишил женщину части премии без документов, доказывающих несоответствие качества продукции. Причем всем остальным он деньги выплатил, а ей нет. Сумма набегает немаленькая - за каждый месяц минимум 1 500 рублей", - отметил собеседник агентства.
По второму иску "Солидарность" будет "отвоевывать" средства, положенные работнику-донору. "Здесь вообще странная ситуация. По закону о донорстве работнику положено время отдыха в день сдачи крови и дополнительный день отдыха, оплачиваемый по среднему. По факту же рабочему, который трудится в смену по 12 часов, дают только восемь оплаченных часов отдыха, а на оставшиеся четыре часа принуждают писать увольнительные записки", - подчеркнул Димитров.
В ближайшее время профсоюз намерен подать еще два иска к УВЗ. "Будем оспаривать несправедливые приказы в отношении работников. Крановщика привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что он якобы нарушил технику безопасности труда - неправильно "забашмачил" кран. Хотя этот сотрудник на нем вообще не работал. Другого лишили половины премии за курение в неположенном месте. Сделано это было бездоказательно. Нет никаких документов, подтверждающих его нарушение. Рабочего якобы видел курящим его начальник, других свидетелей нет", - пояснил председатель организации.
Ранее независимый профсоюз "Солидарность" в интересах 25 сотрудников "Уралвагонзавода" подавал иск об отмене увеличенных норм выработки к руководству предприятия. Суд отклонил требования организации, но профсоюз намерен подать апелляцию.
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