Продлив "амнистию" еще на год.

Президент РФ Владимир Путин продлил россиянам дачную амнистию еще на год. Соответствующий закон, одобренный депутатами Госдумы РФ, подписан на днях главой государства, сообщает "Российская газета".

Законом продлевается до 1 марта 2020 года действие упрощенного порядка оформления и госрегистрации объектов ИЖС (как уже построенных, так и находящихся в процессе строительства) на предназначенных для этого земельных участках. В частности, для ввода этих объектов в эксплуатацию не потребуется получать разрешение, а значит и предоставлять это разрешение в кадастровый орган для инвентаризации.

Упрощенный порядок оформления прав физлиц на садовую и дачную недвижимость был введен в России в 2006 году. Гражданам была предоставлена возможность быстро и без лишней бюрократической волокиты оформить права на земельные участки, дачные домики, гаражи, бани и другие строения, в том числе на те, которые были возведены много лет назад.

За весь период действия "дачной амнистии" ей воспользовались миллионы граждан. Так, по данным Росреестра, с 2006-го по 2018 год в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 12,8 миллиона прав на объекты ИЖС и земельные участки.

В конце 2017 года федеральный Минстрой инициировал ряд изменений в закон № 93-ФЗ. Согласно этим поправкам, начиная с 1 марта для регистрации права на жилое строение, возведенное на землях ИЖС, было бы необходимо предоставить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Однако с подачи депутатов Госдумы вступление в силу мер отодвинуто на год. Как полагает ряд экспертов, внезапное продление амнистии вызвано тем, что на данный момент порядка миллиона граждан России не успели воспользоваться облегченным режимом регистрации дачной недвижимости.

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