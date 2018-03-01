Пытаясь обжаловать два штрафа.

Затянувшийся спор между Уральской палатой недвижимости и Свердловским УФАС в очередной раз закончился победой антимонопольщиков. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Свердловского арбитража оштрафовать УПН на 300 тысяч рублей, сообщает "Уралинформбюро".

Конфликт между свердловским УФАС и УПН длится с весны 2017 года. "Яблоком раздора" стали так называемые эксклюзивные договоры, активно практикующиеся в отношениях между Палатой и покупателями недвижимости. УФАС считает практику эксклюзивных договоров нарушением Закона о защите конкуренции, поэтому в судебном порядке потребовало от риелторов отказаться от этой системы.

Руководство УПН не собирается соглашаться с этим утверждением. Как ранее пояснила в беседе с корреспондентом агентства президент Палаты Ирина Зырянова, практика эксклюзивных договоров абсолютно законная и прозрачная, более того, ее используют во всем мире, а в структуре УПН - с 90-х годов прошлого века.

После всех разбирательств руководству Палаты грозит штраф в 300 тысяч рублей за неисполнение предписания антимонопольной службы, а также штрафные санкции в размере 3 миллионов рублей по обвинению в "картельном сговоре" — его также инициировала в декабре 2017 года антимонопольная служба.

Именно эти два штрафа УПН и пыталась обжаловать в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, однако суд встал на сторону Свердловского арбитража и иск риелторов оставил без удовлетворения.

Ранее по теме:

Уральскую палату недвижимости "поставили на деньги"