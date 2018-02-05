Свердловские антимонопольщики.

УФАС по Свердловской области решило оштрафовать Уральскую палату недвижимости (УПН) на 300 тысяч рублей за эксклюзивные договоры. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Антимонопольная служба считает практику эксклюзивных договоров нарушением Закона о защите конкуренции. По мнению представителей надзорного органа, единые правила, установленные для членов УПН, ущемляют права других членов Палаты

Конфликт между свердловским УФАС и УПН длится с весны 2017 года. Основанием для разбирательства стало анонимное обращение некоего физического лица, поступившее в мае 2016 года. В адрес Палаты было направлено предписание об устранении нарушения.

Однако руководство УПН не согласны с этим вердиктом. Как ранее пояснила в беседе с корреспондентом агентства президент УПН Ирина Зырянова, система эксклюзивных договоров абсолютно законная и прозрачная. В документе прописывается и сумма вознаграждения, и право клиента расторгнуть договор и перезаключить его с другим агентом.

По этим правилам УПН работает с начала 1990-х годов, а эксклюзивные договоры — общемировая практика. Кроме того, многие профессионалы рынка считают эту систему гарантией от мошеннических действий со стороны "серых" риелторов.

Летом 2017 года Уральская палата недвижимости подала жалобу в центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы. Одновременно риелторы направили иск в областной Арбитраж. Согласно закону, пока предписание надзорного органа проходит процедуру обжалования в суде, его действие считается приостановленным.

Однако, по мнению Свердловского УФАС, срок исполнения этого предписания истек еще 4 июля 2017 года, то есть до момента принятия судом к производству искового заявления. Таким образом, предписание насчет эксклюзивных договоров к моменту начала судебного разбирательства уже вступило в силу, уверены антимонопольщики.

Стоит заметить, что Арбитражный суд в ноябре 2017 года оставил иск УПН без удовлетворения. Теперь УПН грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за неисполнение предписания антимонопольной службы.

Кроме того, в декабре 2017 года свердловское антимонопольное ведомство обвинило Уральскую палату недвижимости (УПН) в "картельном сговоре". Как ранее пояснил начальник регионального УФАС Дмитрий Шалабодов, участники УПН получают комиссионные в 6% от всех сделок с недвижимостью, и якобы имеются доказательства, что эта позиция является согласованной.

В результате руководство УПН было привлечено к административной ответственности. Ему грозит еще один штраф в размере 3 миллиона рублей.

Теперь Палата собирается обжаловать оба штрафа в суде. Правда, предписание по 300-тысячному штрафу руководство УПН на руки пока не получило. Однако апелляционные документы на решение УФАС, штрафующее Палату за "картельный сговор", уже направлены в 17-й апелляционный суд Перми, сообщили "Уралинформбюро" юристы Уральской палаты недвижимости.

Ранее по теме:

Уральские риелторы обжалуют штраф УФАС

Риелторы обжаловали "эксклюзивное" решение свердловского УФАС