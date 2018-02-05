Уральскую палату недвижимости "поставили на деньги"Сегодня в 10:17
- Текст
Свердловские антимонопольщики.
УФАС по Свердловской области решило оштрафовать Уральскую палату недвижимости (УПН) на 300 тысяч рублей за эксклюзивные договоры. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Антимонопольная служба считает практику эксклюзивных договоров нарушением Закона о защите конкуренции. По мнению представителей надзорного органа, единые правила, установленные для членов УПН, ущемляют права других членов Палаты
Конфликт между свердловским УФАС и УПН длится с весны 2017 года. Основанием для разбирательства стало анонимное обращение некоего физического лица, поступившее в мае 2016 года. В адрес Палаты было направлено предписание об устранении нарушения.
Однако руководство УПН не согласны с этим вердиктом. Как ранее пояснила в беседе с корреспондентом агентства президент УПН Ирина Зырянова, система эксклюзивных договоров абсолютно законная и прозрачная. В документе прописывается и сумма вознаграждения, и право клиента расторгнуть договор и перезаключить его с другим агентом.
По этим правилам УПН работает с начала 1990-х годов, а эксклюзивные договоры — общемировая практика. Кроме того, многие профессионалы рынка считают эту систему гарантией от мошеннических действий со стороны "серых" риелторов.
Летом 2017 года Уральская палата недвижимости подала жалобу в центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы. Одновременно риелторы направили иск в областной Арбитраж. Согласно закону, пока предписание надзорного органа проходит процедуру обжалования в суде, его действие считается приостановленным.
Однако, по мнению Свердловского УФАС, срок исполнения этого предписания истек еще 4 июля 2017 года, то есть до момента принятия судом к производству искового заявления. Таким образом, предписание насчет эксклюзивных договоров к моменту начала судебного разбирательства уже вступило в силу, уверены антимонопольщики.
Стоит заметить, что Арбитражный суд в ноябре 2017 года оставил иск УПН без удовлетворения. Теперь УПН грозит штраф в размере 300 тысяч рублей за неисполнение предписания антимонопольной службы.
Кроме того, в декабре 2017 года свердловское антимонопольное ведомство обвинило Уральскую палату недвижимости (УПН) в "картельном сговоре". Как ранее пояснил начальник регионального УФАС Дмитрий Шалабодов, участники УПН получают комиссионные в 6% от всех сделок с недвижимостью, и якобы имеются доказательства, что эта позиция является согласованной.
В результате руководство УПН было привлечено к административной ответственности. Ему грозит еще один штраф в размере 3 миллиона рублей.
Теперь Палата собирается обжаловать оба штрафа в суде. Правда, предписание по 300-тысячному штрафу руководство УПН на руки пока не получило. Однако апелляционные документы на решение УФАС, штрафующее Палату за "картельный сговор", уже направлены в 17-й апелляционный суд Перми, сообщили "Уралинформбюро" юристы Уральской палаты недвижимости.
Ранее по теме:
Уральские риелторы обжалуют штраф УФАС
Риелторы обжаловали "эксклюзивное" решение свердловского УФАС
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:00
Майк Тайсон приедет в Екатеринбург в конце февраля
На бой Сергея Харитонова.Сегодня в 19:47
45 школ столицы Урала больше не берут первоклассников
Лимит исчерпан.Сегодня в 19:32
"Нейтральным" россиянам МОК отвел место рядом с Узбекистаном
И Австрией.Сегодня в 18:51
В Японии военный вертолет рухнул вблизи со школой
Один человек погиб.Сегодня в 18:44
Преподавателя тюменского вуза подозревают в торговле оценками
За экзамены и курсовые.Сегодня в 18:39
В Екатеринбурге из-за школяров серьезно превышен эпидпорог по ОРВИ
Ситуация по области - в пределах нормы.Сегодня в 18:26
На Южном Урале угонщики избили до смерти свидетеля преступления
Им вынесли приговор.Сегодня в 18:23
Стал известен список предназначенных для ремонта автодорог Екатеринбурга
На 2018 год.Сегодня в 18:18
Три метра до нефтепровода: банда из Приангарья 2 года копала тоннель к трубе
Вручную.Сегодня в 18:07
Виновников "пьяных" ДТП лишат авто
Если разрешит Госдума РФ.Сегодня в 18:03
Предполагаемого лидера "черных" похоронщиков выпустили на свободу в Екатеринбурге
Под залог.Сегодня в 17:56
СибНИА готов раз и навсего закрыть свой авиационный учебный центр
По требованию прокуратуры.Сегодня в 17:40
Суд не вернул детей Юлии Савиновских
Несмотря на вменяемость.Сегодня в 17:26
Риелтор облапошила екатеринбуржцев на 12,7 миллиона рублей
Обещая дешевые квартиры.Сегодня в 16:57
Екатеринбургский ЭКСПО-парк хотят строить авторы "Ахмат-Тауэра"
И их конкуренты из 10 стран мира.
Главные новости
- Сегодня в 18:23Стал известен список предназначенных для ремонта автодорог Екатеринбурга
- Сегодня в 17:40Суд не вернул детей Юлии Савиновских
- Сегодня в 16:57Екатеринбургский ЭКСПО-парк хотят строить авторы "Ахмат-Тауэра"
- Сегодня в 16:15Церемония открытия ОИ-2018: где и во сколько смотреть
- Сегодня в 15:16Клиентов свердловских МФЦ поделили на избирателей и "остальных"
Аналитика
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.