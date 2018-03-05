Екатеринбург готовится к атаке стеклом и батарейкамиСегодня в 10:55
- Текст
Для "футбольного" мусора закупят 459 контейнеров.
Мэрия Екатеринбурга в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 закупит 459 мусорных контейнеров и урн, в том числе для раздельного сбора отходов. Об этом свидетельствует конкурсная документация, размещенная на портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".
Большую часть закупки (440 единиц) составят передвижные пластиковые контейнеры зеленого и оранжевого цвета, предназначенные для стекла и химически опасных отходов (например, люминесцентных ламп или батареек). Общая стартовая цена контракта составляет 4,7 миллиона рублей, которые поступят из бюджета Екатеринбурга. Аукцион назначен на 12 марта.
Стоит напомнить, что в рамках реализуемой в России "мусорной реформы" во дворах жилых домов для разного типа мусора будут установлены контейнеры серого, черного, коричневого, синего, зеленого, желтого и оранжевого цвета.
Кроме того, в июле 2018 года будет утвержден новый "мусорный" тариф для собственников жилья, который начнет действовать в январе 2019 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", ежемесячная плата с одной квартиры или частного дома может составить 300-400 рублей.
Также вводится новый орган, ответственный за сбор и утилизацию ТБО - так называемые региональные операторы. Они будут отвечать за вывоз, сортировку, переработку и захоронение отходов.
Ранее по теме:
Цветная мусорная революция на Урале
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:24
Челябинец свел счеты с жизнью в СИЗО
Его могли довести до самоубийства.Сегодня в 13:21
Статья "Уралинформбюро" признана лучшим лонгридом УрФО
Второй год кряду.Сегодня в 13:17
Тело новорожденной девочки нашли в лесу Санкт-Петербурга
В коробке из-под обуви.Сегодня в 13:09
По цехам ВСМПО прогулялся свердловский министр
Международных и внешнеэкономических связей.Сегодня в 12:59
День Победы в Екатеринбурге подорожал на миллион рублей
С прошлого года.Сегодня в 12:35
Молодой ямалец зарезал соседа
И ранил его жену.Сегодня в 12:32
Екатеринбургский депутат Гаранин вновь рискует остаться без мандата
Прокуратура подала апелляцию.Сегодня в 12:25
На Среднем Урале задержали 130 пьяных водителей
За три дня.Сегодня в 12:09
Корейцы "научили" аккумулятор заряжаться за 30 секунд
Соединив полимерные цепи с нанокатодами.Сегодня в 12:05
Попавшй в смертельное ДТП в Башкирии грузовик был перегружен
В 1,5 раза.Сегодня в 12:01
Салдинские ниндзя отправились в "заплыв на ватрушках"
И отведали солдатской каши.Сегодня в 11:50
ПФР не будет отнимать у пенсионеров деньги
Которые ошибочно начислил.Сегодня в 11:49
Денежный спор мэрии и подземки Екатеринбурга разрешился в суде
Пошли на мировую.Сегодня в 11:29
Топ-менеджеры МРСК Урала лишились приставок "и.о."
По решению совета директоров МРСК Урала.Сегодня в 11:26
Неизвестные обчистили "Связной" в Екатеринбурге
Проводится проверка.
Главные новости
- Сегодня в 13:21Статья "Уралинформбюро" признана лучшим лонгридом УрФО
- Сегодня в 12:32Екатеринбургский депутат Гаранин вновь рискует остаться без мандата
- Сегодня в 11:22"Дочке" Пумпянского отдали землю даром
- Сегодня в 11:11К ЧМ-2018 в Екатеринбурге построят приют для бездомных
- Сегодня в 08:34Снегопады вернулись на Средний Урал
Аналитика
"Дочке" Пумпянского отдали землю даром
Под рекламу.
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.