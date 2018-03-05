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Екатеринбург готовится к атаке стеклом и батарейкамиСегодня в 10:55

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Для "футбольного" мусора закупят 459 контейнеров.

Мэрия Екатеринбурга в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 закупит 459 мусорных контейнеров и урн, в том числе для раздельного сбора отходов. Об этом свидетельствует конкурсная документация, размещенная на портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Большую часть закупки (440 единиц) составят передвижные пластиковые контейнеры зеленого и оранжевого цвета, предназначенные для стекла и химически опасных отходов (например, люминесцентных ламп или батареек). Общая стартовая цена контракта составляет 4,7 миллиона рублей, которые поступят из бюджета Екатеринбурга. Аукцион назначен на 12 марта.

Стоит напомнить, что в рамках реализуемой в России "мусорной реформы" во дворах жилых домов для разного типа мусора будут установлены контейнеры серого, черного, коричневого, синего, зеленого, желтого и оранжевого цвета.

Кроме того, в июле 2018 года будет утвержден новый "мусорный" тариф для собственников жилья, который начнет действовать в январе 2019 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", ежемесячная плата с одной квартиры или частного дома может составить 300-400 рублей.

Также вводится новый орган, ответственный за сбор и утилизацию ТБО - так называемые региональные операторы. Они будут отвечать за вывоз, сортировку, переработку и захоронение отходов.

Ранее по теме:
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