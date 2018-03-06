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День Победы в Екатеринбурге подорожал на миллион рублей05 марта в 12:59

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С прошлого года.

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге в 2018 году обойдется в 20 миллионов рублей. Об этом сообщается в конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Прием заявок продлится до 26 марта. Победитель конкурса, которого объявят уже на следующий день, должен будет подготовить и провести несколько десятков мероприятий. В их числе – большой праздник на площади 1905 года, вахта памяти у Вечного огня, митинги, гала-концерт ветеранских коллективов в ТЮЗе, возложение цветов к памятникам, "Бессмертный полк", театр под открытым небом, историческая реконструкция в ЦПКиО и другие акции. Праздник завершится фейерверком.

Стоит напомнить, что в 2017 году на празднование Дня Победы администрация Екатеринбурга выделила 19 миллионов рублей, еще годом ранее – 14 миллионов.

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