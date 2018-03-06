Считают российские риелторы.

Отмена долевого строительства приведет к падению интереса покупателей в России к новостройкам и оттоку спроса на вторичный рынок — который станет еще более дешевым. С таким прогнозом выступили эксперты Российской гильдии недвижимости в аналитическом отчете по итогам 2017 года, опубликованном на сайте организации, сообщает "Уралинформбюро".

Так, по мнению директора департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Сергея Шлома, цены на вторичку ничто не сдерживает, поскольку они почти не зависят от рентабельности и себестоимости. Кроме того, удешевлению вторичного жилья будет способствовать падение ипотечных ставок, а также ухудшение технического состояния вторичного жилого фонда. Таким образом, вторичная недвижимость в крупных городах России в 2018 году продолжит дешеветь, считает эксперт.

Нынешняя ценовая конъюнктура на вторичном рынке подтверждает этот прогноз. Так, за период 2016-2017 годов вторичное жилье слегка подорожало лишь в Сургуте (на 2,9%), Иркутске (1,5%), Санкт-Петербурге (1,3%) и Новосибирске (0,1%). В остальных крупных российских городах цены либо не изменились, либо серьезно снизились. Чемпионом по удешевлению "вторички" стали Самара (9%) и Сызрань (6%).

Екатеринбург также показал за указанный период снижение цены на квадратный метр во вторичном секторе, правда, небольшое - 1,2%. Однако с конца января по конец февраля 2018 года аналитики УПН зафиксировали рост цены "вторичного" квадратного метра на 366 рублей (0,5%).

"По большинству городов снижение цен остановилось и наметились предпосылки для восстановительного роста, — прокомментировал этот феномен аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. — Но говорить об устойчивом росте цен пока рано".

По мнению собеседника агентства, на ценовые колебания могут повлиять многие факторы, в том числе та же отмена долевого строительства. От того, получат ли застройщики адекватную замену долевому финансированию, зависит, сохранятся ли объемы строительства на высоком уровне или будут корректироваться, считает Михаил Хорьков.

Стоит отметить, что при всех колебаниях ценника недвижимости Екатеринбург по-прежнему остается одним из самых дорогих городов России по стоимости вторичного жилья. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в плане дешевизны вторички уральская столица находится на 27-м месте в России (67,8 тысячи рублей за квадратный метр).

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