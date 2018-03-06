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Екатеринбургские бараки ждут федеральных денегСегодня в 09:58

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Для сноса и отселения.

Программа расселения и сноса аварийного жилья в Екатеринбурге требует софинансирования из федерального бюджета. Об этом в программе "Открытая студия. Екатеринбург" на телеканале "41-Домашний" заявил замглавы горадминистрации по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.

В данный момент в "аварийном" списке значится 61 многоквартирный дом, по 46 домам ведется либо уже проведена работа по отселению и сносу. При этом в столице Урала имеется немало жилых помещений, которые официально не приобрели аварийного статуса, однако их уже сегодня необходимо расселять для улучшения условий жизни людей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

"Здесь необходима помощь федерального бюджета, поскольку значительных финансовых затрат требуют как снос и отселение, так и строительство нового жилья. Необходимо участие бюджетов всех уровней",— отметил Гейко, уточнив, что соответствующие предложения уже направлены руководству Свердловской области и Российской Федерации.

Екатеринбург не является "чемпионом" региона по числу аварийных домов. Наибольшая концентрация бараков, требующих немедленного сноса и отселения, зарегистрирована в Карпинске (139 адресов), Нижнем Тагиле (107) и Кушвинском ГО (88). Как ранее сообщало "Уралинформбюро", областные власти в 2018 году планируют переселить из аварийных домов свыше 1 000 человек. Из них порядка 300 проживает в столице Урала.

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