Их отселят до 2020 года.

Администрация Екатеринбурга расширила список домов, официально признанных аварийными и подлежащими отселению до 2020 года. Теперь в нем 68 адресов, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на постановление, размещенное на сайте мэрии.

В частности, в реестр непригодных к проживанию помещений включены квартира №1 в доме №1 по улице Кирова. Правда, этот дом является объектом культурного наследия, а значит, снести его нельзя.

Кроме того, в списке жилых помещений, признанных непригодными для проживания, жильцы которых подлежат отселению в 2017-2020 годах, прибавилось семь новых адресов, точнее, квартир, расположенных в аварийных домах.

Среди них квартиры в доме №47 по улице Семена Лагоды, доме № 39а по улице Тельмана, домах №5 и №18 по улице Трактовой и переулку Выходному. Также в "аварийный" реестр попали квартиры, расположенный в домах на отдаленных территориях — поселке Северка (ул. Старый карьер, д.3) и селе Горный Щит (ул. Центральная, д.11).

Стоит отметить, что в середине января 2018 года городские власти определили подрядчика для оценки 117 жилых помещений в аварийных домах, предназначенных для отселения по суду. Этой работой займется ООО "Центр экономического содействия".

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