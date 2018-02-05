"Аварийный" список Екатеринбурга стал толще на 8 адресовСегодня в 16:50
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Их отселят до 2020 года.
Администрация Екатеринбурга расширила список домов, официально признанных аварийными и подлежащими отселению до 2020 года. Теперь в нем 68 адресов, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на постановление, размещенное на сайте мэрии.
В частности, в реестр непригодных к проживанию помещений включены квартира №1 в доме №1 по улице Кирова. Правда, этот дом является объектом культурного наследия, а значит, снести его нельзя.
Кроме того, в списке жилых помещений, признанных непригодными для проживания, жильцы которых подлежат отселению в 2017-2020 годах, прибавилось семь новых адресов, точнее, квартир, расположенных в аварийных домах.
Среди них квартиры в доме №47 по улице Семена Лагоды, доме № 39а по улице Тельмана, домах №5 и №18 по улице Трактовой и переулку Выходному. Также в "аварийный" реестр попали квартиры, расположенный в домах на отдаленных территориях — поселке Северка (ул. Старый карьер, д.3) и селе Горный Щит (ул. Центральная, д.11).
Стоит отметить, что в середине января 2018 года городские власти определили подрядчика для оценки 117 жилых помещений в аварийных домах, предназначенных для отселения по суду. Этой работой займется ООО "Центр экономического содействия".
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