"Центр коммунального сервиса".

На Южном Урале определили регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), отвечающего за Челябинский кластер. Им стал ООО "Центр коммунального сервиса".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного министерства экологии, на конкурс были поданы три заявки. Но только одна из них была признана соответствующей всем требованиям законодательства.

"Центру коммунального сервиса" в Челябинском кластере предстоит большой объем работ. Регоператору и инвесторам необходимо организовать новую систему обращения с коммунальными отходами в 14 муниципалитетах. Ранее эта компания выиграла конкурсы также по Магнитогорскому и Карабашскому кластерам", - добавили в министерстве.

По данным чиновников, полигоны для размещения ТКО в Челябинском кластере есть в деревне Урефты, в Копейске и в поселке Полетаево. Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки расположена в поселке Садовый. Также в Копейске и Полетаево работают мусоросортировочные комплексы.

В перспективе будет заключено концессионное соглашение о строительстве полигона ТКО около деревни Чишма и двух мусоросортировочных комплексов в Сосновском и Увельском районах. Кроме того, две мусороперегрузочные станции будут возведены в Челябинском ГО, по одному объекту появится в Еманжелинске, Троицке и к 2019 году - в селе Октябрьское.

Стоит отметить, всего на Южном Урале 6 кластеров по обращению с ТКО: Челябинский, Магнитогорский, Карабашский, Саткинский, Усть-Катавский и Кыштымский. В последнем за мусорную логистику отвечает ООО "СпецСервис". Саткинскому и Усть-Катавскому своего оператора еще предстоит выбрать.

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