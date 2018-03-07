Половиной южноуральского мусора будет "рулить" один оператор06 марта в 18:07
- Текст
"Центр коммунального сервиса".
На Южном Урале определили регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), отвечающего за Челябинский кластер. Им стал ООО "Центр коммунального сервиса".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного министерства экологии, на конкурс были поданы три заявки. Но только одна из них была признана соответствующей всем требованиям законодательства.
"Центру коммунального сервиса" в Челябинском кластере предстоит большой объем работ. Регоператору и инвесторам необходимо организовать новую систему обращения с коммунальными отходами в 14 муниципалитетах. Ранее эта компания выиграла конкурсы также по Магнитогорскому и Карабашскому кластерам", - добавили в министерстве.
По данным чиновников, полигоны для размещения ТКО в Челябинском кластере есть в деревне Урефты, в Копейске и в поселке Полетаево. Мусороперегрузочная станция с элементами сортировки расположена в поселке Садовый. Также в Копейске и Полетаево работают мусоросортировочные комплексы.
В перспективе будет заключено концессионное соглашение о строительстве полигона ТКО около деревни Чишма и двух мусоросортировочных комплексов в Сосновском и Увельском районах. Кроме того, две мусороперегрузочные станции будут возведены в Челябинском ГО, по одному объекту появится в Еманжелинске, Троицке и к 2019 году - в селе Октябрьское.
Стоит отметить, всего на Южном Урале 6 кластеров по обращению с ТКО: Челябинский, Магнитогорский, Карабашский, Саткинский, Усть-Катавский и Кыштымский. В последнем за мусорную логистику отвечает ООО "СпецСервис". Саткинскому и Усть-Катавскому своего оператора еще предстоит выбрать.
Ранее по теме:
Челябинский мусор требует революции
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
06 марта в 21:02
"Уральские авиалинии" приглашают встретить Пасху на Земле обетованной
И прикоснуться к святыням.06 марта в 20:41
Путин признал важность "реанимации" профобразования
Для дальнейшего развития России.06 марта в 20:06
Жительница Туринска украла у банка 11 миллионов рублей из-за затмения
В голове.06 марта в 19:39
Куйвашев расписал Путину достоинства "умного города" для ЭКСПО-2025
С монорельсом через Верх-Исетский пруд.06 марта в 19:23
Российский военный транспортник разбился в Хмеймиме
Погибли 32 человека.06 марта в 18:58
Путин в Нижнем Тагиле пообщался с молодежью
Из 40 регионов России.06 марта в 18:42
В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов разбившегося Ан-148
Подтверждающая версию МАК.06 марта в 18:10
21-миллиардный долг не пускает свердловчан за рубеж
В списке более 19 500 человек.06 марта в 18:07
Половиной южноуральского мусора будет "рулить" один оператор
"Центр коммунального сервиса".06 марта в 17:56
Дворкович возглавил оргкомитет по подготовке ЧМ-2018
После Мутко.06 марта в 17:51
На карте полетов "Уральских авиалиний" появился Франкфурт-на-Майне
Отправиться туда можно будет из Москвы.06 марта в 17:35
Мясник отрубил сыну руку за просмотр порно
Хотел как лучше.06 марта в 17:34
Казахстанский военный избил сослуживца табуреткой
Из-за старой обиды.06 марта в 17:17
Шадринца обвинили в убийстве приятеля
Решается вопрос об аресте.06 марта в 17:15
Ленин поплатился головой за проигрыш коммунистов на выборах в Индии
Буквально.
Главные новости
- 06 марта в 19:23Российский военный транспортник разбился в Хмеймиме
- 06 марта в 18:42В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов разбившегося Ан-148
- 06 марта в 16:59Екатеринбургских школяров кормили с наценкой в 923%
- 06 марта в 16:20Свердловский бомонд встретил Путина в Кольцово (ФОТО)
- 06 марта в 14:28Все поют, "Большой полет" молчит
Аналитика
Все поют, "Большой полет" молчит
Новиков петь не дает?
Размышления с предвыборным утюгом
О явке и смысле выбора.
"Дочке" Пумпянского отдали землю даром
Под рекламу.