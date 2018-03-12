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"Медный" трамвай притормозили на конкурсеСегодня в 14:01

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Аукцион провалился.

Конкурс на строительство трамвайной линии между Верхней Пышмой и Екатеринбургом признан несостоявшимся. На аукцион поступила только одна заявка - от АО "Инженерно-строительный центр УГМК". Но ее тендерная комиссия отклонила, передает "Уралинформбюро".

Согласно опубликованным на сайте госзакупок документам, компания не смогла подтвердить наличие соответствующего опыта, а также не предоставила ряд необходимых бумаг.

Конкурс на строительство трамвайной ветки между Верхней Пышмой и Екатеринбургом был объявлен 16 февраля 2018 года. На строительство предполагалось потратить 2,1 миллиарда рублей. На эти деньги подрядчик должен был не только проложить саму линию, но и осуществить реконструкцию улично-дорожной сети в границах Екатеринбурга и Верхней Пышмы – речь о дублере проспекта Космонавтов, который свяжет улицу Шефскую с ЕКАД. Ожидалось, что работы выполнят в течение 32 месяцев.


Схема будущей трамвайной линии. Фото: сайт администрации ГО Верхняя Пышма.

"В настоящее время ведется подготовка повторного аукциона. На сроках реализации проекта это не скажется: строительство планируется завершить в срок до 15 декабря 2020 года", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "УГМК-Холдинг".

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