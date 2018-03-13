Землю под памятником архитектуры в центре Екатеринбурга продадут по цене "двушки"Сегодня в 14:42
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"Интересанты есть".
Мэрия Екатеринбурга назначила стартовую цену за землю под Домом Звонарева — памятником архитектуры, ранее выставленным на торги "за один рубль". Об этом говорилось в докладе чиновников ДУМИ, озвученном 13 марта на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы.
Дом Звонарева на углу Горького и Карла Маркса находится в разрушенном состоянии. Как заметил в ходе заседания депутат Александр Смолин, от него "остались одни стены". Однако четыре "сотки", на которых стоят эти руины, стоят порядка 3,2 миллиона рублей без НДС, заверил замначальника ДУМИ Владимир Захаров.
На закономерный вопрос: "Кто может заинтересоваться таким проблемным объектом?" - чиновник ответил лаконично: "Потенциальные интересанты есть". Как ранее писало "Уралинформбюро", среди потенциальных покупателей объекта может оказаться строительная фирма, аффилированная с крупным застройщиком - компанией "Ривьера-Инвест-Екб".
В любом случае с покупателя не снимается обязанность после победы в аукционе восстановить памятник. В частности, придется "поднять" здание выше существующей планировочной отметки, воссоздать северный фасад пристроя и отремонтировать дверной проем на южном фасаде.
Впрочем, сам статус объекта к моменту продажи может слегка поменяться. Юристы мэрии в ходе обсуждения предложили заменить в аукционной документации формулировку "объект культурного наследия" на "часть объекта культурного наследия". Точки над i в судьбе Дома Звонарева будут расставлены на очередном заседании Екатеринбургской гордумы.
Следует добавить, что это здание — не единственный памятник истории и архитектуры, который администрация решила выставить на продажу в 2018 году. В списке лотов также значатся подвал и 1-й этаж жилого дома на углу Попова и Сакко и Ванцетти, построенного на рубеже XIX и ХХ веков.
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