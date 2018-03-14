Пешеходной зоной.

В 2018 году на набережной Исети в Екатеринбурге установят 400 скамеек и лежаков, а также 200 современных опор освещения. Об этом 13 марта на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы рассказала председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова, сообщает "Уралинформбюро".

Судя по докладу чиновницы, это лишь малая часть планов мэрии по благоустройству уральской столицы на 2018 и 2019 годы. Так, в рамках реализации федерального приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" чиновники планируют высадить на набережной (на участке от Малышева до Куйбышева) тысячи деревьев и кустарников, замостить 21 000 квадратных метров прогулочно-пешеходной зоны, оборудовать 5 деревянных спусков к воде и 2 000 метров велодорожек.

"Сейчас заканчивается проработка проектно-сметной документации и идут согласования по конструкциям и перилам (спусков к воде – прим. ред.). Уже к концу осеннего сезона горожане смогут гулять по обновленной набережной", — заверила Благодаткова.

В общей сложности обустройство этого участка обойдется в 132 миллиона рублей. Еще 60 миллионов из областного и городского бюджетов пойдут на модернизацию сквера у Оперного театра. Там планируется замостить плиткой 5 000 "квадратов" пешеходной зоны, восстановить газоны, кустарники и живые изгороди, обустроить систему освещения.

Вопрос облагораживания городских пространств будет решаться и вне рамок федеральной программы. В частности, муниципалитет сразу после завершения реконструкции набережной возьмется за разработку проекта благоустройства парка имени 22-го Партсъезда.

Параллельно начнется ремонт пешеходной зоны на участке от набережной Рабочей молодежи до улицы Горького. По словам главы комитета благоустройства, на этом объекте будет снята старая плитка и уложена новая, более толстая — причем на новое основание. Городские власти надеются завершить эти работы до начала игр чемпионата мира по футболу-2018.

Среди других городских территорий, которые муниципалитет собирается "довести до ума" уже в 2019 году, Тамара Благодаткова назвала сквер у памятника Попову, который соединят пешеходной дорожкой с памятником Пушкину в Литературном квартале, и Зеленая роща. Не исключено, что перед началом работ в Зеленой роще там придется провести археологические изыскания.

Кроме того, в рамках подготовки к 300-летию Екатеринбурга правительство области планирует выделить средства на модернизацию всей сети уличного освещения Екатеринбурга — в том числе и на замену аварийных опор. Как пояснила докладчица, эту работу предполагается завершить до 2022 года.

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