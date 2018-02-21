Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

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Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелуСегодня в 15:34

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При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Зеленые зоны Екатеринбурга не стоит закатывать в бетон и асфальт и "забивать" беседками. Такой вердикт вынесли участники обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий Екатеринбурга, отобранных для проведения открытого голосования. Корреспондент "Уралинфомбюро" принял участие в дискуссии, прошедшей на площадке Центра архитектуры и дизайна УрГАХУ.

Горожане обсудили четыре приоритетных проекта: благоустройство набережной Исети на участке от Малышева до Куйбышева, продолжения набережной до ЦПКиО, сквера у Оперного театра и парка Зеленая роща.


Обсуждение проектов благоустройства общественных территорий открывает главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель.

В конце января в шорт-листе конкурса значилось восемь городских общественных территорий – однако в ходе голосования горожан, организованного в первой декаде февраля в пяти крупных торговых центрах Екатеринбурга, список сократился ровно вполовину.

Четыре оставшихся проекта защищали перед горожанами их авторы – представители архитектурных бюро "Оса" и "Архитек". Впрочем, защита у них вышла не очень убедительная. Складывалось ощущение, что проектанты основательно подзабыли собственные же разработки, ранее уже выносившиеся на суд архитектурной общественности города.

Так, представитель "Осы" Алена Маркова так и не смогла объяснить членам градсовета, присутствовавшим на встрече, куда из концепции благоустройства набережной Исети исчез пункт "Восстановление паркового пруда ЦПКиО".

По словам Марковой, пруд находится уже после моста на улице Шорса, а значит, не входит в обсуждаемую территорию. Этот аргумент немало удивил главу градсовета Михаила Вяткина. "Пруд начинается до моста!" - возразил он. Объяснение из серии "При разработке проекта учитывалась застройка "Клевер-парка" участников слушаний также не убедило: ведь строительство ЖК "Клевер-парк" идет независимо от обустройства набережной.

Вызвала немало вопросов и идея обустроить на всем протяжении от Малышева до ЦПКиО непрерывного веломаршрута с искусственными мостиками. По мнению Михаила Вяткина, эти мостики "съедят" немалые суммы денег, которых в смете проекта итак в обрез.


Велосипедные и пешеходные мостики красивы, но могут "съесть" очень много денег. Фото: екатеринбург.рф.

Самым загадочным оказалось исчезновение из концепции общественного "узла" на набережной в районе цирка и недостроенной телебашни. Ранее его обустройство предлагали сами проектировщики "Осы". То ли партнеры из "Стрелки" (московское бюро, занимающееся обустройством общественных пространств в 40 городах России) посчитали нецелесообразным возиться с этой проблемной площадкой, то ли разработчики решили учесть планы могущественной УГМК, которая мечтает построить на этом месте ледовую арену "Автомобилист".

Не пришлась горожанам по вкусу и идея закатать большую часть набережной в бетон и асфальт ради пешеходных и велодорожек. Многие опасаются, что это приведет к исчезновению островков зелени, где жители уральской столицы по выходным спасаются от городского шума. Алена Маркова успокоила оппонентов, заверив, что в концепции благоустройства набережной только один из берегов подвергнется урбанизации, а другой останется в статусе природного оазиса.

Например, на участке впадения в Исеть речки Монастырки планируется создать природный парк с сохранением существующей растительности и гнездовий местной пернатой фауны. А чуть ниже по течению Исети появится тематический "водный" парк.

Еще больший шквал критики вызвала концепция благоустройства парка "Зеленая роща". Хотя на первый взгляд придраться не к чему: проект, разработанный специалистами бюро "Архитек", обещает коренную трансформацию привычного для горожан места отдыха. В том числе обустройство пешеходного мостика на входе в парк с улицы Шейнкмана, трассы для скандинавской ходьбы, детских игровых площадок с "экологичными" деревянными модулями-беседками и поста круглосуточной охраны.


Концепция благоустройства "Зеленой рощи" подразумевает обилие дорожек, выложенных разноцветной плиткой... Фото: екатеринбург.рф.

Однако участники дискуссии увидели в этом проекте покушение на изначальную миссию Рощи – место семейного отдыха и занятий спортом в тени вековых деревьев. Многим не понравилось обилие беседок (которые закономерно увеличивают стоимость проекта), а также плиточное покрытие пешеходных дорожек. По мнению студентов УрФУ, уместней было бы оформить дорожки песком или щепой.


... и авангардного вида беседок, выполненных из "экологичных" материалов. Фото: екатеринбург.рф.

Еще один нюанс, встревоживший членов градсовета — соседство спортивной зоны парка с зоной бывшего монастырского кладбища. Оно было закрыто и снесено в 30-х годах прошлого века, однако и для насельников Ново-Тихвинского монастыря, и для сведущих в истории мирян продолжает оставаться сакральным местом.

По мнению Михаила Вяткина, спортплощадки лучше убрать с этой территории, переместив их в южную часть парка. Автор проекта реконструкции Зеленой рощи заверила, что на границе с монастырем развлекательных площадок не будет. Вместо них планируется создать зону историко-археологического назначения в виде площади со стелой, на которой будут перечислены фамилии захороненных там граждан Екатеринбурга. Правда, пока это лишь жест доброй воли со стороны разработчиков, ибо ни стелы, ни мемориальной площади в существующем эскизе нет.

Единственный проект, который не вызвал особых нареканий у слушателей — реконструкция сквера у Оперного театра. Как пояснила в ходе презентации представитель "Архитек" Наталья Черлова, работы по модернизации сквера начались еще в 2012 году. В ходе первого этапа реконструкции был обустроен фонтан, пешеходные дорожки и площадка для гуляний горожан.

На втором этапе планируется провести освещение сквера, оборудовать сквозные проходы, установить две ротонды и замостить площадку перед главным входом в сквер гранитной плиткой.


Тьму над Оперой развеют такие вот светящиеся ротонды. Фото: екатеринбург. рф.

"Радостно, что город взялся за благоустройство ключевых городских узлов, - резюмировал член градсовета Екатеринбурга Сергей Санок. - Но хотелось бы отметить, что если в последнем проекте налицо какие-то дизайн-идеи, то предыдущие два проекта такого впечатления не произвели. К ним остается масса вопросов, и было бы здорово, если бы они прозвучали более широко и с привлечением профессионалов".

Подводя итоги слушаний, главный художник уральской столицы Дмитрий Фогель пообещал, что администрация города организует на официальном веб-портале специальный баннер для сбора предложений горожан по обсуждаемым территориям.

Следует напомнить, что в голосовании по выбору городских территорий для приоритетного благоустройства уже приняло участие 9 256 екатеринбуржцев. Аналогичные акции проходят и в других городах Свердловской области. Свое мнение по данному вопросу высказало более полумиллиона жителей Среднего Урала.

Общественное обсуждение проектов-победителей пройдет 22 февраля. Какой из них в итоге получит первое место, выяснится 18 марта - в день выборов президента России на избирательных участках.

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