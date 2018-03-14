Но чиновники обещают справиться.

Чемпионат мира по футболу внесет серьезные коррективы в планы дорожного ремонта в Екатеринбурге. Об этом 13 марта на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы рассказала председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова, сообщает "Уралинформбюро".

Из более чем 20 объектов УДС, запланированных к ремонту в нынешний сезон, до начала игр ЧМ-2018 мэрия завершит только два: проспект Ленина (от 8 Марта до Карла Либкнехта) и улицу Первомайскую (от Горького до Карла Либкнехта).

Остальные дороги придется доделывать в ускоренном темпе - после мундиаля до 1 октября. Исключение составят периферийные участки, не связанные с движением клиентских групп FIFA. Среди них — улица Селькоровская, которую предполагалось отремонтировать еще в 2017 году, а также улица Техническая и автодорога к поселку Шувакиш.

Как пояснила руководитель комитета благоустройства, две последние попали в реестр в связи с другой громкой датой: 100-летием расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Согласно данным историков, именно по этому маршруту в июле 1918 года большевики перевозили к Ганиной яме тела убитых членов семьи Романовых и их домочадцев.

В целом же планы городской администрации довольно масштабны: предполагается обновить 714 тысяч квадратных метров дорожного полотна и установить на улицах 16 новых светофоров. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в список предназначенных к ремонту включены улицы Умельцев, Пальмиро Тольятти, Высоцкого, Черепанова, Предельная, Титова (от 8 Марта до Селькоровской), Реактивная, Трактовая (от дома №10 до улицы Реактивной), переулок Базовый и некоторые участки Объездной дороги.

На реализацию этих задач будет выделено в общей сложности свыше 1,5 миллиарда рублей. Половина этой суммы (770 миллионов рублей) поступит из федерального бюджета, заявила Благодаткова. Какие подрядчики будут осваивать деньги, выяснится в ходе торгов, которые мэрия планирует завершить до 30 марта.

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