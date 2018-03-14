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Мэрия Екатеринбурга требует полномочий для борьбы с мусоромСегодня в 10:10

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На "ничейных" землях.

Убрать несанкционированные свалки в Екатеринбурге мешает непроработанная нормативная база по неразграниченным землям. Об этом 13 марта заявил председатель комитета экологии и природопользования администрации Екатеринбурга Егор Свалов, сообщает "Уралинформбюро".

До сих пор нет ясности в том, кто отвечает за экологический контроль на таких территориях. Например, у МУГИСО нет полномочий для ликвидации свалок на "ничейной" земле. А передачу этих полномочий на муниципальный уровень тормозят юридические нестыковки, рассказал специалист в своем докладе на совместном заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы.

"Вопрос о делегировании полномочий городу взят в проработку Уральским институтом регионального законодательства, но предварительно получен отказ. Нам сказали, что для такой передачи нет юридических оснований", — сообщил докладчик.

Один из вариантов решения проблемы — переложить ее на регионального оператора по сбору твердых коммунальных отходов. По закону, сотрудники этой структуры, обнаружив свалку площадью свыше одного кубометра, должны в течение пяти рабочих дней уведомить о нарушении собственника участка, муниципальные власти и органы экологического надзора. А после — добиться ее ликвидации в течение 30 дней.

Однако представители мэрии опасаются, что единственный назначенный на данный момент регоператор (ЕМУП "Спецавтобаза") на неразграниченных землях столкнется с тем же казусом: раз нет ответственных за участок, то и некому его убирать.

Среди наиболее "знаковых" скоплений мусора, попавших в поле зрения администрации, Свалов назвал несанкционированные свалки на 12-м километре ЕКАД и на улице Черняховского. Однако если первую после долгих разбирательств с привлечением районных чиновников, областного минприроды и прокуратуры все же удалось ликвидировать, то в отношении второй до сих пор ищут собственника участка. По словам выступавшего, минувшей зимой на ней произошло серьезное возгорание.

В бюджете Екатеринбурга на 2018 год заложено 11,7 миллиона рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных на землях муниципалитета. В минувшем году мэрии удалось закрыть 1 001 такой объект и убрать в сумме 17,7 тысячи тонн отходов. Большая часть тех свалок была сконцентрирована рядом с лесными массивами в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах.

Кроме того, городские власти лелеют планы по модернизации Широкореченского полигона ТБО и созданию двух новых полигонов, способных сортировать до 200 тысяч тонн отходов в год. По словам Свалова, потенциальные инвесторы уже выразили готовность вложить в их обустройство от 5 до 7 миллиардов рублей. "Бюджет на эти цели денег никогда не найдет", — посетовал специалист.

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