И его ролью в деле "Нового Уктуса".

Скандально известный екатеринбургский застройщик, компания "Уралэнергостройкомплекс", попал под прицел Генпрокуратуры РФ. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверку инициировал заместитель Генпрокурора России Юрий Пономарев. Он поручил управлению ведомства в УрФО совместно с прокуратурой Свердловской области организовать комплекс мероприятий для восстановления нарушенных прав пострадавших дольщиков и пайщиков.

Кроме того, Пономарев призвал дать уголовно-правовую оценку действиям конкретных должностных лиц, руководящих компанией, включая директора "Уралэнергостройкомплекса", депутата Екатеринбургской гордумы Игоря Плаксина.

В ходе строительства самых громких проектов некоммерческого партнерства - ЖСК "Новый Уктус" и "Первый Николаевский" свыше 900 пайщиков остались без обещанного и уже купленного ими жилья. В конце июля 2017 года действиями застройщика "Нового Уктуса" заинтересовался областной департамент государственного строительного и жилищного надзора, обнаруживший пропажу 206,5 миллиона рублей, внесенных гражданами. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество"). На данный момент оно является бесфигурантным.

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