Генпрокуратура России займется ПлаксинымСегодня в 17:48
- Текст
И его ролью в деле "Нового Уктуса".
Скандально известный екатеринбургский застройщик, компания "Уралэнергостройкомплекс", попал под прицел Генпрокуратуры РФ. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Проверку инициировал заместитель Генпрокурора России Юрий Пономарев. Он поручил управлению ведомства в УрФО совместно с прокуратурой Свердловской области организовать комплекс мероприятий для восстановления нарушенных прав пострадавших дольщиков и пайщиков.
Кроме того, Пономарев призвал дать уголовно-правовую оценку действиям конкретных должностных лиц, руководящих компанией, включая директора "Уралэнергостройкомплекса", депутата Екатеринбургской гордумы Игоря Плаксина.
В ходе строительства самых громких проектов некоммерческого партнерства - ЖСК "Новый Уктус" и "Первый Николаевский" свыше 900 пайщиков остались без обещанного и уже купленного ими жилья. В конце июля 2017 года действиями застройщика "Нового Уктуса" заинтересовался областной департамент государственного строительного и жилищного надзора, обнаруживший пропажу 206,5 миллиона рублей, внесенных гражданами. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество"). На данный момент оно является бесфигурантным.
Ранее по теме:
Свердловская полиция ищет пострадавших по делу "Нового Уктуса"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:01
Ямалец пойдет под суд за убийство белого медведя
И незаконный оборот оружия.Сегодня в 18:26
Жена Аршавина рассчиталась с "Аэрофлотом" за дебош
Не стала ждать суда.Сегодня в 18:10
"Воздушные ворота" Ямала отдали Вексельбергу
В концессию на 30 лет.Сегодня в 18:05
Землю на Вайнера в Екатеринбурге признали "археологическим наследием"
Стройка "Эрмитаж-Урала" отложена до лета?Сегодня в 18:01
В Алапаевске ищут 14-летнего школьника
Вторые сутки.Сегодня в 18:00
С российских выпускников спросят по-китайски
Язык Поднебесной готов пополнить ЕГЭ.Сегодня в 17:53
"Уральские авиалинии" перевезли более 1 миллиона человек
За два месяца.Сегодня в 17:53
Освобождение ветеранов от транспортного налога обсудят в свердловском ЗакСо
Законопроект подготовлен и внесен.Сегодня в 17:48
Генпрокуратура России займется Плаксиным
И его ролью в деле "Нового Уктуса".Сегодня в 17:38
Крикунов покидает "Автомобилист"
По собственному желанию.Сегодня в 17:01
Молодой екатеринбуржец едва не зарезал охранника "Пятерочки"
Ради спиртного.Сегодня в 16:56
РМК приняли в Уральскую торгово-промышленную палату
Заслуги очевидны.Сегодня в 16:52
Ангела Меркель в четвертый раз возглавила бундестаг
Половина парламента была против.Сегодня в 16:42
МУГИСО продаст детский дом и "ветеранские" конюшни
Если разрешат депутаты Заксобрания.Сегодня в 16:35
В Перми осудили водителя автобуса за травмы 7 пассажиров
Полученные в ДТП.
Главные новости
- Сегодня в 17:48Генпрокуратура России займется Плаксиным
- Сегодня в 16:19Жителей Екатеринбурга оставили без билетов на ЧМ-2018
- Сегодня в 15:25Мэр Носов, после выборов – в воду!
- Сегодня в 15:17Депутат гордумы Екатеринбурга просит не убивать "Екатерину"
- Сегодня в 14:55Каков "Ростех" - таковы и деревни
Аналитика
Каков "Ростех" - таковы и деревни
Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.
Альтернативный бокс Егора Мехонцева
С кремлёвской поддержкой?
Все поют, "Большой полет" молчит
Новиков петь не дает?