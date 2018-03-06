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Свердловская полиция ищет пострадавших по делу "Нового Уктуса"05 марта в 15:08

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Хотя они и не скрываются.

Свердловский полицейский главк объявил в розыск дольщиков ЖК "Новый Уктус" в Екатеринбурге, пострадавших от действий недобросовестного застройщика. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Как пояснили представители силового ведомства, речь идет о недостроенном многоквартирном доме на пересечении улиц Самолетной и Павлодарской. Дом строился по схеме долевого участия в период с 2013 по 2014 годы.

"По имеющимся сведениям, работы на объекте до сих пор не завершены, спецтехника и рабочие на стройплощадке отсутствуют, денежные средства дольщикам не вернули, квартиры в собственность не предоставили", — сообщили в пресс-службе областной полиции.

Чтобы ускорить следствие по делу, ГУ МВД России по Свердловской области призвало всех граждан, пострадавших от действий недобросовестного застройщика, обращаться в следственную часть №2 ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 15/А, кабинет №509, или по телефону (343) 358-75-95.

Строительством дома на углу Самолетной и Павлодарской занималась компания "Уралэнергостройкомплекс". Из-за недостатка финансирования и небрежного управления строительными процессами работы на объекте в 2015 году прекратились. В результате пострадали 190 человек, заключивших договоры паевого участия.

В конце июля 2017 года действиями застройщика "Нового Уктуса" заинтересовался областной департамент государственного строительного и жилищного надзора. В ходе проверки сотрудники департамента обнаружили пропажу 206,5 миллиона рублей: не было найдено документальных подтверждений, на какие цели израсходованы эти деньги, внесенные гражданами на строительство объекта.

По факту причиненного гражданам многомиллионного ущерба органами внутренних дел возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ – "Мошенничество". Правда, пока оно бесфигурантное. Пайщики "Нового Уктуса" в разговоре с "Уралинформбюро" посетовали, что конкретные руководители "Уралэнергостройкомплекса" (в том числе и директор предприятия Игорь Плаксин) до сих пор не привлечены к ответственности и не наказаны.

Параллельно власти Свердловской области инициировали передачу долгостроя на Самолетной-Павлодарской другому инвестору — компании ТЭН, которая пообещала вложить в стройку "Нового Уктуса" около 400 миллионов рублей, достроить дом к октябрю 2018 года, а сдать в эксплуатацию в декабре.

Однако сами пайщики слышали как минимум три разных даты завершения стройки, озвученные на разных уровнях: конец 2018 года, март и июнь 2019 года. Последнюю дату якобы им назвали представители областного минстроя.

Весть о том, что областное ГУ МВД разыскивает их, пайщики "Нового Уктуса" встретили с осторожным скепсисом. По их словам, все контакты, с адресами и фамилиями, они уже давно предоставили в распоряжение правоохранительных органов. "И пока нам никто из полиции не звонил", — недоумевают собеседники агентства.

Кроме того, даже после сдачи дома мытарства пайщиков могут не закончиться. В частности, многие их товарищи по несчастью из ЖК "Постовского, 6" до сих пор не получили ключи от квартир, хотя формально их дома уже готовы. Как пояснил собеседник "Уралинформбюро", причина в том, что эти квартиры были в свое время проданы по договору переуступки прав неким третьим лицам, возможно, аффилированным с "Уралэнергостройкомплексом".

"Теперь они должны через суд доказать, что являются собственниками потерянных помещений. И нам сказали то же самое, мол, даже если договор на руках, право на квартиру многим из нас придется доказывать в суде", — сообщили пайщики "Нового Уктуса" корреспонденту "Уралинформбюро".

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