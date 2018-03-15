Долгострой в Кольцово отдали САИЖКСегодня в 08:30
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По решению властей.
Достраивать скандальный долевой долгострой "Кольцовский дворик" будет Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Соответствующее решение было принято 14 марта на заседании координационной комиссии по защите прав дольщиков, в котором приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава регионального минстроя Михаил Волков.
В январе 2018 года в качестве возможного инвестора "Кольцовского дворика" называли компанию "Форум-групп". Предполагалось, что до конца месяца представители компании подпишут соглашение с областным правительством, а 1 марта компания приступит к строительству. Тогда же была названа и предполагаемая стоимость завершения проблемной стройки — 150 миллионов рублей.
В областном департаменте информационной политики затруднились назвать точные причины внезапной рокировки инвесторов "Кольцовского дворика".
"Действительно, изначально "Форум-групп" рассматривался в качестве потенциального застройщика. Но их привлекали прежде всего как экспертов по дефектовке и оценке. Не исключено, что в дальнейшем его опять привлекут к работам на этом объекте. Что касается САИЖК, эту компанию в ряде случаев привлекают к строительству не только как инвестора, но и как застройщика¸ как это уже было в Первоуральске (имеется в виду завершение строительства ЖК "Оптимист" - прим. ред.). Здесь, скорее всего, будет реализована та же самая модель", — пояснили в департаменте.
Сейчас решаются вопросы, когда новый застройщик зайдет на объект, по какой схеме будет его достраивать и кого выберет в качестве подрядчика. Также прорабатывается возможность обмена прав требований дольщиков "Кольцовского дворика" на аналогичные квартиры в доме по Рощинской, 44, принадлежащие САИЖК.
ЖК "Кольцовский дворик" — один из самых знаменитых екатеринбургских долевых долгостроев, расположенный в Кольцово в границах улиц Авиаторов, Ракетная и Спутников. Его возведением занималась компания "Диарт-Урал". В 2016 году стройка была заморожена из-за отсутствия финансирования. Из пяти запроектированных домов к настоящему моменту не построен ни один. В рядах дольщиков, пострадавших от действий застройщика, на данный момент числятся 458 человек.
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