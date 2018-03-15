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Средний Урал вошел в пятерку лидеров по дворам и скверамСегодня в 18:00

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Региону "светит" допфинансирование?

Свердловская область выбилась в лидеры по развитию сферы ЖКХ и городской среды. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном департамент информационной политики.

В рамках реализации приоритетного проекта, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, на Среднем Урале в 2017 году благоустроили 99 дворовых и 34 общественных территории, потратив больше 900 миллионов рублей. Это позволило области выйти на четвертое место в рейтинге регионов-участников проекта.

Работы по благоустройству велись в 33 муниципалитетах Среднего Урала. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", к 2022 году в регионе планируется благоустроить не менее 40% дворов и 60% общественно значимых пространств.

Стоит отметить, жители многих российских территорий вкладывали в "облагораживание" окружающей среды и свои собственные средства. Как пояснил замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, в 2017 году в реализации проекта "ЖКХ и городская среда" финансовое участие приняли более 708,6 тысячи граждан, собрав более 255 миллионов рублей на благоустройство 3 436 объектов (парков, дворовых и общественных территорий).

По словам чиновника, в данный момент правительство РФ рассматривает возможность выделения для регионов-победителей дополнительного финансирования на развитие сферы ЖКХ и городской среды.

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