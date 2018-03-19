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Екатеринбуржцы "прокатили" Зеленую рощуСегодня в 17:18

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Проголосовав за набережную Исети.

В финальном этапе рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий Екатеринбурга с большим отрывом победила набережная Исети. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Выборы территории для первоочередного благоустройства прошли 18 марта на тех же участках, где горожане голосовали за кандидатуру президента РФ. В них приняли участие свыше 122 000 екатеринбуржцев.

За апгрейд набережной от Куйбышева до ЦПКиО и от Малышева до Куйбышева было отдано 79 946 голосов и 76 972 голоса соответственно. Третий участник, сквер у Оперного театра, набрал 54 482 голоса.

Аутсайдером стал парк Зеленая Роща - 52 873 голоса. Согласно условиям голосования, лишь первые три проекта получат финансирование на благоустройство из областного и федерального бюджетов.

Концепции преобразования общественных территорий Екатеринбурга были в начале 2018 года размещены на официальном портале мэрии. Какая компания возьмется за их реализацию, станет известно по итогам конкурсных процедур. Работы планируется начать в этом году.

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