За год - на 6%.

В Екатеринбурге серьезно подорожали хрущевки. Цена стоимости квадратного метра в домах такого типа выросла с марта 2017 года на 6%, сообщили "Уралинформбюро" специалисты портала недвижимости N1.

Как следует из риелторского анализа, стоимость квадратного метра в хрущевках сегодня в среднем составляет 62,6 тысячи рублей. Год назад она держалась на уровне 59,1 тысячи рублей.

Самый заметный рост цен на типовые квартиры в пятиэтажках (14%) отмечен в Юго-Западном микрорайоне. В тройке лидеров по удорожанию хрущевок также оказались Старая Сортировка (9%) и Центр (7%).

Таким образом, средняя цена "хрущевских" квартир площадью 40 квадратных метров в Екатеринбурге сегодня колеблется в диапазоне от 2,5 миллиона рублей (Химмаш) до 3 миллионов рублей (Центр).

"Объективных причин для роста цен на квартиры в домах старого фонда нет. Вероятно, он обусловлен желанием собственников таких объектов купить более современное жилье, но при этом максимально сократить разницу в цене", — предполагает руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.

Стоит отметить, что средняя цена на квадратный метр на вторичном рынке Екатеринбурге, по данным Уральской палаты недвижимости, сегодня составляет 68,1 тысячи рублей. Как ранее пояснили "Уралинформбюро" аналитики УПН, на вторичном рынке наблюдается переход к восстановительному росту, но темпы повышения цен остаются низкими, а факторы роста неустойчивыми.

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