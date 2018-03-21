Залатают и повысят.

Свердловская казна вырастет в 2018 году на 7,4 миллиарда рублей. Депутаты регионального Заксобрания 20 марта утвердили увеличение прогноза по доходам и расходам областного бюджета. Дополнительные средства будут направлены на выполнение указов президента, губернатора и наказов депутатов, передает "Уралинформбюро".

Доходная часть бюджета выросла на 7,4 миллиарда, расходная – на 4,8 миллиарда рублей. Уточненный прогноз по доходам и расходам бюджета составил 221 и 230 миллиардов рублей соответственно.

Как пояснила министр финансов региона Галина Кулаченко, это позволяет выделить дополнительные средства региональному дорожному фонду Свердловской области, повысить зарплату работникам бюджетной сферы и предусмотреть субсидии сельхозпроизводителям. Оставшиеся 2,6 миллиарда рублей предлагается направить на сокращение дефицита бюджета.

Расходы на здравоохранение увеличены на 1,2 миллиарда рублей. Более миллиарда будет направлено на покупку медпрепаратов для льготников и лечебное питание для детей-инвалидов.

1,7 миллиарда получат дорожники. При этом свыше 800 миллионов уйдет в муниципалитеты – на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения, более 300 миллионов – на дороги межмуниципального значения и порядка 55 миллионов – областного значения. "Уже в мае мы увидим активные работы на дорогах практически во всех муниципалитетах", – заверил зампредседателя ЗакСо Виктор Якимов.

1,36 миллиарда рублей пойдет на повышение уровня МРОТ бюджетникам до прожиточного минимума. Председатель комитета по бюджету ЗакСо региона Владимир Терешков напомнил, что минимальный размер оплаты труда на сегодня составляет 9,5 тысячи рублей, прожиточный минимум - порядка 11,1 тысячи рублей. С 1 мая согласно федеральному закону МРОТ должен быть доведен до прожиточного минимума.

"На повышение МРОТ заложено приблизительно 773 миллиона рублей. Еще порядка 570 миллионов – на региональную надбавку. Уральский коэффициент должен быть плюсом, а не "зашиваться" внутри", - пояснил Терешков.

Депутат отметил, что экономика Свердловской области на сегодня достаточно стабильна. И уже в мае власти подойдут "к очередному траншу изменений бюджета". "За счет собственных доходных источников, прежде всего. Сейчас большое количество средств – это федеральные средства. Но в конце мая, думаю, будем рассматривать уже только собственные. Это даст возможность выйти на реализацию следующих поручений. Напомню, перед нами - 53 поручения правительства, которые мы должны на протяжении года реализовать обязательно", - заключил народный избранник.

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