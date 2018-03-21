Для чиновников АУИПИК.

Екатеринбургскую усадьбу Харитонова-Расторгуева ожидает очередная масштабная реставрация с частичной перепланировкой помещений. Об этом свидетельствует акт историко-культурной экспертизы, опубликованный на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия.

Согласно документу, задуманная перепланировка будет произведена для размещения служб Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры". Сейчас, кроме филиала АУИПИК, площади усадьбы занимают Управление министерства культуры РФ по Уральскому федеральному округу и городской Дворец творчества детей и молодежи, сообщает "Уралинформбюро".

Усадьба Харитонова-Расторгуева, расположенная на улице Карла Либкнехта, является самым известным в Екатеринбурге памятником федерального значения. Парковый ансамбль зданий в стилистике классицизма на Вознесенской горке был построен в начале XIX века по проекту Томмазо Адамини и Михаила Малахова.

В 2009 году в преддверии саммита ШОС на фасаде памятника со стороны Карла Либкнехта были проведены реставрационные работы. Однако дворовый фасад и интерьеры по прежнему в аварийном состоянии — внутри осыпается штукатурка и слезает краска. И, судя по тексту экспертизы, составленной реставраторами из Омска и Казани по заказу челябинской компании "Проект-Сервис", это не единственные повреждения, появившиеся за годы эксплуатации.

В частности, в ходе осмотра в феврале 2018 года обнаружилось, что внутри стены поражены грибком, а листы фанеры под досками напольного покрытия имеют признаки гниения.

Эксперты рекомендуют заказчику заменить на объекте полы (с сохранением деревянного напольного покрытия), произвести санацию стен, отремонтировать крылечки, кровлю и фасад, установить новый наружный водосток и жалюзи на слуховые окна, восстановить кирпичную кладку карниза стен, "расшить" ныне заложенный исторический оконный проем и установить в нем новое пластиковое окно.

Кроме того, специалисты считают необходимым заменить исторические деревянные ворота усадьбы на новые, "энергетически эффективные", и заложить один из неиспользуемых дверных проемов.

Стоит отметить, что это не первая попытка продлить жизнь легендарному памятнику. Летом 2017 года аналогичную экспертизу провела архитектор Алла Кищук по заказу компании "ГУАР" (Санкт-Петербург). В ходе грядущей реставрации планировалось уделить особое внимание благоустройству парковой территории: укрепить берег пруда, обустроить лодочную станцию и спуски к воде, установить системы освещения, видеонаблюдения и доступа в Интернет, вымостить камнем часть дорожек и отремонтировать ротонду на острове.

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