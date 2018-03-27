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Стоимость строительства трамвайной линии "Екатеринбург-Верхняя Пышма" увеличена почти на 120 миллионов рублей. Об этом свидетельствует документация, размещенная, на портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Это уже второй аукцион, имеющий отношение к строительству "междугородней" трамвайной ветки с обустройством прилегающей к ней улично-дорожной сети. Первый, организованный в начале марте, был признан несостоявшимся. На конкурс поступила только одна заявка - от АО "Инженерно-строительный центр УГМК". Однако, компания не смогла подтвердить наличие соответствующего опыта, а также не предоставила ряд необходимых бумаг.

Вторая попытка назначена на 16 апреля 2018 года. Подрядчику предстоит в срок до 15 декабря 2020 года снести зеленые насаждения на участке протяженностью 17 километров, переустроить инженерные сети, расположенные по оси будущей трамвайной ветки, проложить рельсы и провести контактную сеть, оборудовать тяговые подстанции, установить светофоры и системы видеонаблюдения и мониторинга транспортных потоков.

На завершающей стадии работ планируется провести озеленение территории, монтаж системы наружного освещения и обустройство остановочных павильонов. Кроме того, будет проведена реконструкция улично-дорожной сети в границах Екатеринбурга и Верхней Пышмы со строительством дублера проспекта Космонавтов, который свяжет улицу Шефскую с ЕКАД.

Стартовая стоимость, заявленная заказчиками (в это роли выступили УКС Екатеринбурга и Верхней Пышмы), превышает 2,22 миллиарда рублей, что примерно на 120 миллионов больше, чем на несостоявшемся аукционе. Планируется, что из заявленной суммы почти 1,4 миллиарда рублей уйдет собственно на прокладку трамвайной линии, остальное - на обустройство УДС.

Трамвайная ветка, согласно проекту, должна пройти по оси улиц Фрезеровщиков, Шефской и проспекта Космонавтов, а также по четырем проектируемым улицам. Работы на объекте планируется начать в 2018 году.

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