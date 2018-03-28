"Сносный" список Екатеринбурга вырос до 79 адресовСегодня в 12:33
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Облбюджет подкинул денег.
Администрация Екатеринбурга до конца 2020 года планирует снести 11,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья и переселить в благоустроенные квартиры 706 семей. Изменения в соответствующую муниципальную программу внес на днях сити-менеджер Александр Якоб.
Судя по тексту, на реализацию программы (полное название - "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования "город Екатеринбург" на 2017—2020 годы") планируют потратить почти 1,8 миллиарда рублей. Большая часть суммы пойдет на выкуп аварийного жилья у собственников (688,3 миллиона) и на строительство либо приобретение новых жилых помещений для отселяемых людей (625 миллионов).
Еще 349,2 миллиона будет потрачено на объекты недвижимого имущества, изымаемые для муниципальных нужд. Общая площадь земельных участков, которые планируется выкупить, составит почти 60 тысяч "квадратов".
До внесения поправок мэрия планировала к 2020 году снести 68 домов. В новой редакции это число выросло до 79 адресов. Среди них - 7 зданий с высоким физическим износом (свыше 70%).
Стоит отметить, что финансирование программы, в сравнении с редакцией 2016 года, сократилось на 20,5 миллиона рублей. Взамен в актуальной "версии" появилась строка "средства бюджета Свердловской области" на 20,2 миллиона рублей.
Федерального финансирования для реализации программы не предусмотрено. Хотя в начале марта замглавы горадминистрации по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко в эфире программы "Открытая студия. Екатеринбург" признал, что для успешного решения проблемы необходимо участие бюджетов всех уровней.
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