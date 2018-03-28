От миллионов тонн ила.

Екатеринбургский "Водоканал" возьмет в Сбербанке 650-миллионный кредит на строительство цеха по сушке иловых осадков. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе предприятия.

Изначально предполагалось строить цех на деньги инвестора, но заключение соответствующего договора затянулось. Чтобы ускорить процесс, МУП решил начать возведение объекта самостоятельно, используя кредитные средства. Основной инвестор проекта определится уже после начала строительства. От того, сколько процентов от стоимости проекта инвестор вложит в его реализацию, будет зависеть, какой процент прибыли от эксплуатации объекта он будет получать.

"В настоящее время в регионе отсутствуют полигоны для захоронения иловых осадков, образующихся в процессе очистки стоков. Между тем, каждые сутки при очистке хозяйственно-бытовых стоков Екатеринбурга образуется 25 самосвалов иловых осадков, это 250 тонн. Плюс еще 80 тонн ежедневно образуются в 10 городах в радиусе 50 километров от Екатеринбурга. Эти факторы, а также ужесточение природоохранного законодательства делают строительство завода по осушке единственным вариантом решения проблемы с отходами аэрационных станций и ликвидацией законсервированных полигонов" , - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Водоканала".

По словам экспертов предприятия, на площадке будущего цеха иловые осадки будут высушиваться, уменьшаясь в объеме в десятки раз. Затем предприятия региона смогут использовать переработанный ил при производстве цемента.

"Иловая проблема" давно волнует экологов и муниципальные власти. По данным "Уралинформбюро", за 20 лет работы иловых полигонов Екатеринбурга на них накопилось 2,9 миллиона тонн ила. В июле 2017 года на выставке ИННОПРОМ вице-мэр уральской столицы Андрей Корюков заявил о необходимости строительства крупного предприятия по переработке иловых отходов. По замыслу чиновника, оно могло бы объединить муниципалитеты в 50-километровой зоне и ускорить создание Екатеринбургской агломерации.

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