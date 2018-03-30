Для стимуляции руководства.

В Качканаре продолжается расследование уголовного дела в отношении директора ОАО "Металлист" из-за невыплаты зарплаты рабочим.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, сейчас следователи опрашивают потерпевших, проведено бухгалтерское исследование финансового состояния предприятия. Руководством "Металлиста" уже погашена часть задолженности в размере 32 миллионов рублей.

"В обеспечительных целях по инициативе налоговых органов наложен арест на имущество предприятия – вертолет и 21 квартиру общей стоимостью более 50 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что 8 апреля работники качканарского ОАО "Металлист" будут митинговать за спасение завода. Предприятие, которое не работает с декабря 2017 года, находится в предбанкротном состоянии.