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Главный коммунист Среднего Урала не будет митинговать за партиюСегодня в 18:37

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На севере области.

8 апреля в одном из промышленных центров Свердловской области состоится массовая протестная акция – работники качканарского ОАО "Металлист" будут митинговать за спасение завода.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", предприятие находится в предбанкротном состоянии. Его гендиректор Раис Гарифулин около полугода назад пояснял, что многомиллионные долги отчасти возникли из-за метаний "Уралвагонзавода", который сначала предложил "Металлисту" поставлять литье в Нижний Тагил, а потом отдал предпочтение другому поставщику. Качканарский же завод под перспективное направление в числе прочего приобрел голландский обрабатывающий станок за 122 миллиона рублей.

Грядущий митинг будет проходить в парке "Строитель" под лозунгами "Мы хотим зарплаты", "Мы хотим работы", "Мы хотим сохранить завод". Его начало запланировано на 12.00.

"Люди доведены до отчаяния задержками зарплаты и грядущим увольнением. Напомню, на предприятии готовится сокращение более 500 работников", - заявил на своей странице в Facebook первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. Политик намеревается лично наведаться на митинг в Качканаре.

Впрочем, один из организаторов мероприятия – депутат качканарской гордумы Габбас Даутов, сам представляющий КПРФ, в беседе с "Уралинформбюро" заверил, что акция будет лишена политического окраса.

"Мы создали инициативную группу граждан. Если от политической партии организовывать, то будут опять манипуляции, что мы пиаримся", - пояснил он.

Качканарские коммунисты нередко принимают активное участие в городских митингах. Одной из последних стала акция в июне 2017 года, организованная профсоюзом местного ГОКа. С импровизированной трибуны перед качканарцами тогда выступил кандидат на пост главы Среднего Урала от КПРФ Алексей Парфенов. Из-за этого многие пассивные участники митинга посчитали мероприятие смотринами "красного" претендента на губернаторство.

Ранее по теме:
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