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Налоговики подключаются к банкротству СиволапаСегодня в 10:47

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Из-за 200 тысяч рублей.

Налоговики намерены вступить в дело о банкротстве уральского бизнесмена Виталия Сиволапа. Заявление об установлении требований кредиторов на 207,9 тысячи рублей в свердловский арбитраж подала межрайонная инспекция ФНС №25 по Свердловской области. Оно пока не принято к производству, передает "Уралинформбюро".

В.Сиволап был признан банкротом в октябре 2016 года. Его общий долг составляет порядка 74 миллионов рублей. В числе кредиторов - Промсвязьбанк, Сберинвестбанк, АКБ "Инвестбанк" и Россельхозбанк.

Сейчас Виталий Сиволап находится в СИЗО в связи с посягательством на жизнь судебного пристава. По версии следствия, 5 октября сотрудник ФССП описывал машину бизнесмена, подлежащую аресту по банкротному делу. В этот момент из окна 9 этажа на него упала бутылка из-под виски Chivas Regal. Пострадавший до сих пор лежит в коме. В.Сиволап, арестованный до 4 марта 2017 года, свою причастность к произошедшему отрицает.

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