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Вкладчики "Уником Партнера" сместили конкурсного управляющего03 апреля в 15:54

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Из-за пропавших миллионов.

Конкурсный управляющий обанкротившейся инвесткомпании "Уником Партнер" Николай Прокофьев отстранен от исполнения обязанностей. Соответствующее решение принял свердловский арбитраж по заявлению комитета кредиторов.

Причиной стало ненадлежащее исполнение управляющим обязанностей по взысканию задолженности с учредителя компании Владимира Тимофеева. Как рассказал "Уралинформбюро" вкладчик Сергей, речь идет о сумме порядка 220 миллионов рублей. Это средства, полученные В.Тимофеевым за проданные акции клиентов "Уником-партнера". Среди них ценные бумаги "Газпрома" (на 190 миллионов), Сбербанка, "Лукойла" и других компаний.

Кроме того, к Тимофееву есть претензии на 69 миллионов рублей, выведенных с его торгового счета за полгода до отзыва лицензии "Уникома". "Эти деньги просто испарились", - сетует Сергей.

По его словам, отстраненный конкурсный управляющий также "проворонил" вывод недвижимости Тимофеевым. Так, в октябре прошлого года он продал за 50 миллионов рублей таунхаус площадью 473 "квадрата", расположенный у Зеленой Рощи в Екатеринбурге. Причем в этот период действовал запрет на проведение подобных сделок. Покупателем стало "УГМК-Здоровье".

Вопрос об утверждении нового конкурсного управляющего будет рассмотрен 20 апреля на заседании свердловского арбитража.

ЦБ РФ аннулировал лицензии екатеринбургского "Уником Партнера" в конце 2014 года. Причиной стали нарушения законодательства, в том числе связанные с невозвратом денежных средств и ценных бумаг клиентам. Компания задолжала почти 300 вкладчикам около 1 миллиарда рублей.

Только спустя год история обернулась возбуждением уголовного дело по факту мошенничества. Однако до сих пор оно остается бесфигурантным. Требуя привлечь к ответственности руководителей компании, вкладчики 30 марта этого года вышли на пикет.

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