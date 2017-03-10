И земельные участки.

Екатеринбургский цирк "прошляпил" 20 миллионов рублей, выделенные в 2015 году свердловским минкультом на капитальный ремонт здания. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Среднего Урала, за 2 года работы так и не были проведены.

В Ленинский районный суд Екатеринбурга подано заявление о взыскании выделенной субсидии в полном объеме. 10 миллионов рублей уже возвращено в областной бюджет в добровольном порядке.

Представление также внесено министерству культуры Свердловской области, которое за 2 года ни разу не потребовало вернуть неиспользуемые средства.

В ходе прокурорской проверки было выявлено еще одно нарушение. Оказалось, что аттракционы на площадке возле цирка установлены незаконно. То же самое касается платной парковки. Директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского обязали освободить самовольно занятые земельные участки.

Сам Марчевский объяснял, что выделенных 20 миллионов на капитальный ремонт здания не хватает. В декабре 2016 года на согласительных комиссиях он "выторговал" из бюджета еще 120 миллионов рублей на эти цели.

Пока директор цирка мечтает о ремонте, его коллектив боится остаться без денег. В начале февраля 2017 года сотрудники рассказали о планируемом сокращении штата вдвое и урезании зарплат.

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