Есть шансы вернуть переплату за прошлые годы.

Предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы), вправе уплачивать страховые взносы из чистой прибыли, а не из дохода. Это касается ИП, не имеющих наемных рабочих.

Такое определение вынес Верховный суд РФ, передает РБК. Основанием для этого стало решение Конституционного суда в отношении ИП, работающих на общей системе налогообложения, принятое в конце прошлого года. В ВС сочли, то данная практика должна распространяться и на упрощенку.

По словам экспертов, это может иметь серьезные финансовые последствия, так как УСН — весьма востребованная система налогообложения, например, в Москве ее используют 84% ИП. Особенно актуален вопрос для предпринимателей, у которых обороты в разы больше чистой прибыли, что характерно, в частности, для торговли.

Однако определение ВС не означает, что переплату за прошлый периоды вернут автоматически. Как считает эксперт "СКБ Контур" Павел Орловский, заинтересованному лицу придется обратиться в ПФР с заявлением о пересчете взносов, дело может дойти до суда.

Между тем в Федеральной налоговой службе отмечают, что определение Верховного суда действует применительно к нормам закона, который утратил силу с 1 января 2017 года. Сейчас для плательщиков, применяющих УСН, взносы в любом случае должны исчисляться из суммы доходов, сообщает "Уралинформбюро".