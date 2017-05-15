Предприниматели сэкономят на пенсионных отчисленияхСегодня в 15:01
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Есть шансы вернуть переплату за прошлые годы.
Предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы), вправе уплачивать страховые взносы из чистой прибыли, а не из дохода. Это касается ИП, не имеющих наемных рабочих.
Такое определение вынес Верховный суд РФ, передает РБК. Основанием для этого стало решение Конституционного суда в отношении ИП, работающих на общей системе налогообложения, принятое в конце прошлого года. В ВС сочли, то данная практика должна распространяться и на упрощенку.
По словам экспертов, это может иметь серьезные финансовые последствия, так как УСН — весьма востребованная система налогообложения, например, в Москве ее используют 84% ИП. Особенно актуален вопрос для предпринимателей, у которых обороты в разы больше чистой прибыли, что характерно, в частности, для торговли.
Однако определение ВС не означает, что переплату за прошлый периоды вернут автоматически. Как считает эксперт "СКБ Контур" Павел Орловский, заинтересованному лицу придется обратиться в ПФР с заявлением о пересчете взносов, дело может дойти до суда.
Между тем в Федеральной налоговой службе отмечают, что определение Верховного суда действует применительно к нормам закона, который утратил силу с 1 января 2017 года. Сейчас для плательщиков, применяющих УСН, взносы в любом случае должны исчисляться из суммы доходов, сообщает "Уралинформбюро".
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