К зарплате.

Зарплаты депутатов и сотрудников аппарата мэрии Екатеринбурга останутся на прежнем уровне. Комитет гордумы по местному самоуправлению 4 октября не одобрил проект постановления о повышении оплаты труда городским чиновникам и отправил документ на доработку.

Как рассказал "Уралинформбюро" депутат Дмитрий Головин, основным поводом для отклонения стало расхождение реальных зарплат госслужащих с их официальными окладами, которые действительно невысоки.

"Депутаты столкнулись еще и с тем, что, например, у чиновника, грубо говоря, оклад указан 20 тысяч рублей, а потом начинается: вот надбавка за стаж еще 20 тысяч, надбавка за секретность – еще 20 тысяч, и еще за то и за это. В итоге зарплата уже выходит 80 тысяч. То есть оклад 20, а на руки он получает в разы больше", - пояснил он.

По его словам, документам, которые были представлены членам комиссии, не хватает "конкретики": из них не понятно, какова сумма реального денежного вознаграждения, которые чиновники в итоге получают на руки. Головин отметил, что депутаты не против повышения зарплат, в частности, работникам Счетной палаты муниципалитета.

"В самом начале там зарплаты заложены маленькие, несправедливые, хотя в Счетной палате работают финансисты высокого класса. У них сменился руководитель в 2013 году и, видимо, он не решился сразу требовать денежной "добавки", - уточнил парламентарий.

Стоит отметить, что на повышение зарплат госслужащих из бюджета города придется выделять дополнительно по 12,5 миллиона рублей в год.

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