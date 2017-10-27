До 8,25%.

Банк России 27 октября 2017 года снизил ключевую ставку до 8,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора, передает "Уралинформбюро".

"Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами", - говорится в сообщении. Также уточняется, что Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Стоит напомнить, что 15 сентября совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 9% до 8,5%. До этого регулятор понижал ставку в июне – на 0,25%.

Ключевая ставка влияет на размер ставок по потребительским кредитам и уровень инфляции.

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