За новогодние подарки.

На Средний Урал поступили новые банкноты номиналом 2 000 рублей. В кошельках свердловчан они окажутся до конца 2017 года. Уральские банкиры отмечают, что новые банкноты удобнее находящихся в хождении, передает "Уралинформбюро".

Количество купюр – более 3 миллионов, из расчета по одной банкноте на одного взрослого жителя региона, сообщил начальник управления наличного денежного обращения Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев.

Основной цвет банкноты в 2 000 рублей – синий. На ней изображены символы Дальнего Востока: на лицевой стороне - мост на остров Русский, на оборотной - космодром "Восточный" в Амурской области

Банкнота номиналом 200 рублей выполнена преимущественно в зеленом цвете. На ней размещены символы Севастополя - памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Двухсотрублевки появятся в Екатеринбурге в 2018 году.

Новые банкноты на территории России введены в оборот 12 октября 2017 года.

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