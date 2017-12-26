Россиянам простят 150 миллиардов долгов25 декабря в 19:32
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По налогам.
Индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в России простят более 150 миллиардов рублей налоговых долгов. Об этом пишет РБК со ссылкой на председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Такое поручение дал 14 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
По словам Макарова, списывать будут безнадежные долги, занимающие только треть от всей суммы, и "сложные долги", для взыскивания которых требуются дополнительные усилия.
Россиянам спишут долги на 1 января 2015 года по налогам на недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства. ИП освободят от задолженностей по части налогов на 1 января 2015 года, недоимок по страховым взносам и задолженностям по пеням за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.
Кроме того, россиян освободят от уплаты задолженности по НДФЛ на доходы, полученные до 1 декабря 2017 года, налог с которых не был удержан.
Стоит отметить, на пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что гражданам "простят" долги на 41 миллиард рублей, передает "Уралинформбюро".
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