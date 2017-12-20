По ряду налогов.

Депутаты Госдумы готовят законодательную базу для реализации предложения президента России Владимира Путина освободить граждан и индивидуальных предпринимателей от накопившейся в силу несовершенства налоговой системы задолженности. Соответствующий законопроект членами комитета нижней палаты парламента РФ по бюджету и налогам рекомендован к принятию во втором чтении, передает "Интефакс".

Предполагается списать долги физических лиц по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, образовавшиеся на 1 января 2015 года, включая задолженность по пеням. ИП также ждет списание по всем налогам, скопившимся к этой дате (кроме налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу), передает "Уралинформбюро".

По данным, озвученным главой государства во время большой пресс-конференции, сумма "прощенных" гражданам долгов составит примерно 41 миллиард рублей.

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