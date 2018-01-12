Авиабилетам на время ЧМ-2018 не дадут вырасти выше "потолка"Сегодня в 13:15
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Установленного Минтрансом.
Минтранс РФ совместно с кабинетом министров страны намерены ограничить рост стоимости авиабилетов на время проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года, сообщает ТАСС.
По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, прорабатываемое сейчас постановление будет аналогично документу, действовавшему в период проведения Олимпийских игр в Сочи. Тогда авиатарифы ограничили "чуть выше среднего".
При этом около 40% всех авиаперевозок обеспечит "Аэрофлот".
Ранее болельщиков возмутила высокая стоимость авиабилетов в города, где пройдут игры ЧМ-2018. В частности, "Уралинформбюро" выяснило, что в продаже остались только дорогие билеты – премиум и бизнес-класса. А на период мундиаля авиабилеты в столицу Урала из других городов, принимающих чемпионат, стоят в 4,2 раза больше, чем в обычные дни. К примеру, за перелет из Москвы придется отдать 20-40 тысяч рублей, из Самары - от 55 до 70 тысяч рублей.
Матчи мундиаля пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России - 14 июня, финал - 15 июля.
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