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Продавцы и кондукторы боятся принимать новые купюрыСегодня в 12:49

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Срывая сделки.

На кассах в магазинах и при оплате проезда в общественном транспорте у свердловчан не принимают новые купюры, номиналом в 200 и 2000 рублей. Жалобы от потребителей стали поводом для заявления от Уральского управления ЦБ РФ, передает "Уралинформбюро".

Банкиры напоминают, что новые банкноты обязательны к приему в магазинах, предприятиях сервиса, на АЗС, на транспорте и других местах торговли и оказания услуг потребителям.

В случае отказа принимать их к оплате товаров и услуг, специалисты рекомендуют жаловаться в интернет-приемную Банка России или в Роспотребнадзор.

"Отказы в приеме новых купюр незаконны. Банкноты достоинством 200 и 2000 рублей - официальные средства платежа, как и другие банкноты, находящиеся в обращении", - сообщили агентству в пресс-службе ЦБ РФ по Уралу.

Стоит отметить, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей были введены в обращение на территории РФ 12 октября 2017 года. В первую очередь они поступили в города, символы которых изображены на банкнотах, – Севастополь и Владивосток.

В конце 2017 года новые купюры начали поступать в Свердловскую область. Их можно получить в кассах и банкоматах, при расчетах в предприятиях торговли и сферы услуг.

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