Продавцы и кондукторы боятся принимать новые купюрыСегодня в 12:49
- Текст
Срывая сделки.
На кассах в магазинах и при оплате проезда в общественном транспорте у свердловчан не принимают новые купюры, номиналом в 200 и 2000 рублей. Жалобы от потребителей стали поводом для заявления от Уральского управления ЦБ РФ, передает "Уралинформбюро".
Банкиры напоминают, что новые банкноты обязательны к приему в магазинах, предприятиях сервиса, на АЗС, на транспорте и других местах торговли и оказания услуг потребителям.
В случае отказа принимать их к оплате товаров и услуг, специалисты рекомендуют жаловаться в интернет-приемную Банка России или в Роспотребнадзор.
"Отказы в приеме новых купюр незаконны. Банкноты достоинством 200 и 2000 рублей - официальные средства платежа, как и другие банкноты, находящиеся в обращении", - сообщили агентству в пресс-службе ЦБ РФ по Уралу.
Стоит отметить, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей были введены в обращение на территории РФ 12 октября 2017 года. В первую очередь они поступили в города, символы которых изображены на банкнотах, – Севастополь и Владивосток.
В конце 2017 года новые купюры начали поступать в Свердловскую область. Их можно получить в кассах и банкоматах, при расчетах в предприятиях торговли и сферы услуг.
Ранее по теме:
На Среднем Урале пенсии выдадут новыми купюрами
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:45
В Свердловской области отремонтируют 138 километров дорог
Сделают "безопасными и качественными".Сегодня в 18:40
Биатлонист-ветеран Бьорндален пропустит Игры-2018 в Пхенчхане
Показал слабые результаты.Сегодня в 18:35
Скандальную екатеринбургскую овощебазу уводят из-под банкротства
По-мирному.Сегодня в 18:29
Мэрия Верхнего Уфалея разыгрывает билеты на эротический фильм
В соцсетях.Сегодня в 18:18
Власти Екатеринбурга нашли оценщика трущобам
Всего за 234 тысячи рублей.Сегодня в 18:13
В 2018 году вырастут расходы на Госдуму
И превысят 10 миллиардов.Сегодня в 18:09
СКР завершил расследование дела о "цыганской бойне" в Екатеринбурге
Слово за прокуратурой.Сегодня в 17:57
Евгений Плющенко собрался стать министром спорта
И урезать зарплату футболистам.Сегодня в 17:49
Керченская переправа продолжит работать в новом формате
После сдачи моста.Сегодня в 17:43
Кандидат в президенты от КПРФ встретится со сторонниками в Екатеринбурге
Грудинин едет на Урал.Сегодня в 17:40
Полиция арестовала банду международных наркоторговцев
Из Белоруссии, Таджикистана и России.Сегодня в 17:37
Нижнетагильские коммунальщики вернули воду селянам
Заменив неисправный насос.Сегодня в 17:34
Ямалец погиб под лавиной в Хакасии
Он катался на снегоходе.Сегодня в 17:32
Свердловчане внесли в облказну 213 миллиардов рублей
Налогов.Сегодня в 17:26
Дело о резне в пермской школе отдали в Москву
На место вылетели представители ГСУ СКР.
Главные новости
- Сегодня в 18:09СКР завершил расследование дела о "цыганской бойне" в Екатеринбурге
- Сегодня в 17:32Свердловчане внесли в облказну 213 миллиардов рублей
- Сегодня в 17:23Зауральским учителям отказали в полной компенсации ЖКХ
- Сегодня в 17:04Школам Екатеринбурга после пермской резни отказали в "особом режиме"
- Сегодня в 16:36На Среднем Урале поймали серийного маньяка
Аналитика
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.
Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга
Нет нормативов и сложно контролировать.
"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб
Подвел Екатеринбург?