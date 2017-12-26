Ими же рассчитаются с бюджетниками.

Свердловские пенсионеры первыми в регионе увидят новые купюры, номиналом в 2000 рублей. Банкноты уже появились в уральских филиалах Сбербанка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Уральского банка Сбербанка России, сейчас в отделениях кредитного учреждения к приему новых купюр завершают подготовку банкоматов, чтобы они смогли нормально распознавать новые банкноты и выдавать или принимать наличные средства без перебоев.

По словам представителей Сбербанка РФ, первыми банкноты по 2000 рублей попадут льготникам и бюджетникам. Новыми купюрами будут выдавать пенсии и зарплату в учреждениях, которые сотрудничают с банком, как правило, это госучреждения – больницы и школы.

Расчет по зарплате или пенсии получат не только жители Свердловской области, но и Южного Урала и Зауралья.

Кроме того, банкноты "с Владивостоком" можно получить в филиалах Сбербанка РФ на Урале. Как сообщалось ранее, в Свердловскую область поступило свыше трех миллионов таких купюр.

Основной цвет банкноты в 2000 рублей – синий. На ней изображены символы Дальнего Востока: на лицевой стороне - мост на остров Русский, на оборотной - космодром "Восточный" в Амурской области.

Новые банкноты на территории России введены в оборот 12 октября 2017 года. Кроме двухтысячных, россияне в скором времени смогут расплачиваться и купюрами номиналом 200 рублей.

О новых банкнотах, к слову, даже спели песню: Центробанк выпустил специальную рекламу, в которой снялась сама глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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