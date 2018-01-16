Депутат Госдумы предлагает в 6 раз увеличить штраф за отказ от ОСАГОСегодня в 14:49
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При поддержке автостраховщиков.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов разработал законопроект, согласно которому штраф за отсутствие полиса ОСАГО должен быть увеличен с 800 до 5000 рублей. Депутат убежден, что такая мера заставит автомобилей старховаться, передает RT.
По словам парламентария, поскольку сумма штрафа значительно ниже стоимости полиса, все больше россиян отказываются от трат на него. А это создает проблемы при ДТП: другой водитель лишается возможности отремонтировать машину за счет страховой компании, и ему приходится обращаться в суд.
Позицию Вострецова разделяет президент Всероссийского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, по данным которого из 50 миллионов зарегистрированных в России машин около 1 миллиона эксплуатируется без страховок.
Однако другие эксперты отмечают, что многие водители отказываются от покупки полиса ОСАГО из-за слишком высокой цены на него. "Они очень дорогие. Средняя стоимость в Челябинской области — 15 000 рублей при заработной плате 17 000 рублей. Как вы думаете, сколько граждан могут себе его позволить?", — отмечает юрист Лев Воропаев.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в качестве еще одной меры по сокращению потерь РСА предлагает либерализацию тарифов: замену надбавок к полису в обмен на установление страховщиками индивидуальных тарифных коэффициентов для водителей.
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