×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мобильное приложение поможет проверить новые банкноты на подлинностьСегодня в 10:20

  • Текст

Номиналом 200 и 2000 рублей.

Гознак разработал мобильное приложение для смартфонов, которое позволяет распознавать фальшивые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Презентовал новинку глава компании Аркадий Трачук, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Для распознавания фальшивок необходимо направить камеру смартфона на банкноту и совместить ее края с рамкой на экране. Операцию следует выполнить дважды в разных ракурсах. В случае подлинности банкнота на экране появится надпись "признаки подлинности обнаружены".

Трачук подчеркнул, что бояться подделок пока не стоит: "Как показывает мой опыт, появляются через несколько лет (после начала выпуска новых банкнот в обращение – прим. ред.)".

Внедрение новых банкнот в России идет со скрипом. Свердловчане жалуются на то, что в магазинах и в общественном транспорте у них отказываются принимать деньги. Работники боятся подделок.

Новые купюры были выпущены в октябре 2017 года. На банкноте в 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2000 рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский.

Ранее по теме:
Продавцы и кондукторы боятся принимать новые купюры

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы

Агрессия напоказ: Instagram-поколение с топором пошло в массы

В поисках признания и решения проблем.

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×