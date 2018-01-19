Номиналом 200 и 2000 рублей.

Гознак разработал мобильное приложение для смартфонов, которое позволяет распознавать фальшивые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Презентовал новинку глава компании Аркадий Трачук, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Для распознавания фальшивок необходимо направить камеру смартфона на банкноту и совместить ее края с рамкой на экране. Операцию следует выполнить дважды в разных ракурсах. В случае подлинности банкнота на экране появится надпись "признаки подлинности обнаружены".

Трачук подчеркнул, что бояться подделок пока не стоит: "Как показывает мой опыт, появляются через несколько лет (после начала выпуска новых банкнот в обращение – прим. ред.)".

Внедрение новых банкнот в России идет со скрипом. Свердловчане жалуются на то, что в магазинах и в общественном транспорте у них отказываются принимать деньги. Работники боятся подделок.

Новые купюры были выпущены в октябре 2017 года. На банкноте в 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2000 рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский.

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