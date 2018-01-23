Тагильский завод под управлением "борзоты" вновь задолжал рабочимСегодня в 10:04
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Свыше 300 тысяч рублей.
Нижнетагильский завод теплоизоляционных материалов, работники которого летом 2017 года пожаловались президенту Владимиру Путину на невыплату зарплаты, вновь накопил долги перед ними. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан областной прокуратуры Михаил Мякишев, передает "Уралинформбюро".
По его словам, предыдущий долг перед сотрудниками порядка 10 миллионов рублей предприятие погасило полностью. "Та задолженность, на которую пожаловались президенту, погашена полностью. Но потом прокурор в ходе мониторинга документов выявил новую задолженность в 300 тысяч рублей", - цитирует Мякишева ТАСС.
Старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан региональной прокуратуры Светлана Сухих добавила, что сейчас задолженность взыскана судом, однако не уточнила, перед какими сотрудниками у предприятия образовался долг. По ее словам, пострадавшие рабочие в прокуратуру не обращались.
НЗТМ "прославился" на всю Россию после того, как его рабочие в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным пожаловались на миллионные долги. Президент РФ передал обращение тагильчан главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву, после чего начались проверки и выплаты. Было возбуждено три уголовных дела, управляющий предприятием Денис Кокорин предстал перед судом.
Стоит добавить, что в течение 2017 года прокурорами Свердловской области выявлено почти 14 тысяч нарушений. В суды направлено свыше 10 тысяч исков о взыскании задолженности зарплаты, по фактам невыплаты возбуждено 24 уголовных дела. По итогам надзорных мероприятий за ноябрь-декабрь минувшего года общая задолженность перед работниками сократилась почти на 700 миллионов рублей.
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