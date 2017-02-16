"Когалымавиа" признали банкротом13 февраля в 18:41
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В суде.
13 февраля Арбитражный суд Москвы признал банкротом авиакомпанию "Когалымавиа". В отношении перевозчика будет запущено конкурсное производство сроком на 6 месяцев, сообщает "Интерфакс".
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 7 августа 2018 года.
Проблемы у "Когалымавиа" начались после того, как 31 октября 2015 года Airbus перевозчика, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение в небе над Синаем. Погибли 224 человека. Вскоре ФСБ России признала катастрофу терактом, и Россия заблокировала авиасообщение с Египтом. 15 марта 2016 года Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта "Когалымавиа". А в апреле 2017 года в отношении перевозчика была введена процедура наблюдения. Суд признал обоснованными требования ИФНС России №23 по Москве о банкротстве компании и включил требования налогового органа на 155,8 миллиона рублей в реестр кредиторов должника, а также утвердил временным управляющим Римму Багавиеву.
В настоящее время в реестр кредиторов, кроме требований ФНС, включены долги перед Кредит Европа банком (736,6 миллиона рублей) и ООО "ТТ-Трэвел" (774,1 миллиона рублей).
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