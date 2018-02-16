Обновят стены и купол.

Екатеринбургский цирк ожидает глобальный ремонт в 2018 году. На эти цели из бюджета Свердловской области выделяется 97,7 миллиона рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Согласно обозначенному перечню работ, генподрядчик должен выполнить обновление наружного слоя стен, их утепление, замену всех витражей и окон на фасадах здания, ремонт и реставрацию 12 барельефов. Также будет восстановлен знаменитый купол цирка: специалисты укрепят бетонные конструкции и заменят кровельное покрытие.

Итоги торгов подведут 22 февраля 2018 года, работы продлятся до 1 ноября.

Стоит напомнить, что принципиальное решение о ремонте цирка было принято в конце 2016 года в ходе согласительной комиссии по региональному бюджету. Директор цирка и депутат регионального Заксобрания Анатолий Марчевский попросил у области 120 миллионов рублей.

Ситуация с выделением средств осложнялась тем, что здание цирка является федеральным и должно содержаться за счет государственной казны. В апреле 2017 года Марчевский представил механизм, позволяющий профинансировать федеральный объект за счет областного бюджета. В итоге ЗакСо одобрило выделение средств цирку.

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