Печатают на струйном принтере.

В Амурской области из денежного оборота изъяли первую поддельную банкноту номиналом в 2000 рублей. Фальшивкой расплатился неизвестный на АЗС в селе Среднебелая.

Инцидент случился 8 февраля. Злоумышленники подделали билет "Гознака" на цветном струйном принтере. Возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Новые банкноты в 2000 и 200 рублей вызывали недоверие у многих россиян своей яркостью и отличием от привычных купюр. Уральцы, например, жаловались на то, что на кассах в магазинах и при оплате проезда в общественном транспорте у них не принимают новые купюры. В торговых точках Екатеринбурга сложностей при работе с банкнотами не отрицают. По словам работников, каждую купюру приходится проверять на подлинность через специальное мобильное приложение.

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