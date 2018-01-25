Окончательно.

Более половины банков, расположенных в Свердловской области, завершили настройку банкоматов для выдачи купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

По данным на конец 2017 года, в области функционировало около шести тысяч банкоматов и терминалов. Их окончательная адаптация к работе с новыми купюрами должна завершиться в течение первого-второго квартала 2018 года. В России переоборудование платежных терминалов также будет выполнено к июлю, уточнили в топ-30 кредитных организаций.

"В кассах кредитных организаций можно совершать операции с купюрами 200 и 2000 рублей без ограничений", - подчеркнули в Уральском ГУ Центробанка. Там также добавили, что жалобы от свердловчан об отказе в приеме новых купюр торговыми организациями к ним не поступали, напомнив, что подобные отказы незаконны.

Ранее уральцы пожаловались на том, что на кассах в магазинах и при оплате проезда в общественном транспорте у них не принимают новые купюры, номиналом в 200 и 2000 рублей. В торговых точках Екатеринбурга сложностей при работе с банкнотами не отрицают. По словам работников, каждую купюру приходится проверять на подлинность через специальное мобильное приложение, что увеличивает время расчета с покупателями. Новые деньги отказываются принимать и инкассаторы - купюры невозможно провести через специальные процедуры передачи в банк, а потому в магазинах их просто пускают в дальнейший оборот.

В то же время в торговцы отмечают и удобство новых банкнот. По словам директора одного из екатеринбургских продуктовых магазинов, 2000 и 200-рублевые купюры существенно облегчают выдачу сдачи покупателям.

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