Иномарка мчалась на красный.

Под Екатеринбургом грузовой поезд на железнодорожном переезде смял Lexus. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СвЖД, по счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал.

Инцидент произошел 19 декабря 2016 года на перегоне Седельниково – Решеты. Водитель иномарки выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Стоит отметить, что в 2016 году на переездах Свердловской магистрали по вине водителей произошло 5 ДТП, погибли 4 человека.