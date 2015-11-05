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Под Екатеринбургом товарняк смял Lexus 21 декабря в 09:40

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Иномарка мчалась на красный.

Под Екатеринбургом грузовой поезд на железнодорожном переезде смял Lexus. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СвЖД, по счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал.

Инцидент произошел 19 декабря 2016 года на перегоне Седельниково – Решеты. Водитель иномарки выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Стоит отметить, что в 2016 году на переездах Свердловской магистрали по вине водителей произошло 5 ДТП, погибли 4 человека.

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